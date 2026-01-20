Atletiba é líder de audiência na Ric RECORD Curitiba Primeiro clássico do Paranaense 2026 foi visto por mais de 245 mil torcedores

Lance do Atletiba transmitido pela Ric RECORD, com audiência recorde.

A transmissão exclusiva do clássico Atletiba, no último sábado (17), mostrou por que a Ric RECORD é a casa do futebol paranaense. A emissora foi líder absoluta na preferência do público por 81 minutos, durante a quarta rodada do Campeonato Paranaense 2026, que terminou com vitória do Coritiba sobre o Athlético por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Segundo levantamento do Kantar Ibope Media, a Ric RECORD também foi líder geral do público masculino e alcançou mais de 245 mil telespectadores ao longo da cobertura, registrando 41% mais audiência e share sobre a segunda colocada. A média de permanência do telespectador ligado na telinha da emissora ultrapassou o período de uma hora.

‌



Durante o Atletiba, a Ric TV Conectada realizou uma enquete perguntando aos telespectadores qual seria o resultado do jogo: vitória de um dos times ou empate. Em 5 minutos, recebeu 2.871 cliques de torcedores, que responderam pelo controle remoto da smart tv.

Este é o segundo ano que a emissora transmite o Campeonato Paranaense com exclusividade na TV aberta aos sábados. A próxima partida a ser transmitida pela Ric RECORD será Cascavel x Coritiba, às 16h do sábado (24), no Olímpico Regional. O jogo é válido pela última rodada da primeira fase, que terá acompanhamento completo durante a transmissão do jogo do Coxa.

‌



Todo o mata-mata até a final será transmitido para o torcedor paranaense, sempre com narração de Marcelo Ortiz, comentários de Cristian Toledo e Janaína Castilho e Felipe Dalke, os repórteres Guilherme Moreira e Cícero Bittencourt e a apresentadora Tetê Motta..

Além do Paranaense, a Ric RECORD transmite o Campeonato Paulista (nesta quinta-feira, 22, tem Santos x Corinthians) e o Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo dos times paranaenses no Brasileirão a ser transmitido será Athletico x Corinthians, no dia 18 de fevereiro.