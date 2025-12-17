Ric RECORD produz documentário sobre os 150 anos da imigração italiana no Brasil Produção inédita estreia em janeiro de 2026 e retrata o legado cultural, econômico e gastronômico dos imigrantes italianos no Paraná

Divulgação Ric Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric, apresenta a série documental para a comunidade de descendentes italianos do Paraná. Foto de Marcus Vinicius

Em celebração aos 150 anos da imigração italiana no Brasil, o Grupo Ric lança o documentário “À Mesa - da Itália para o Paraná”, uma produção especial que resgata histórias de superação, trabalho e identidade cultural que ajudaram a moldar o Paraná e o país. Com estreia marcada para 17 de janeiro de 2026, o projeto terá 12 episódios semanais, exibidos aos sábados, às 13h30, na Ric RECORD, com duração de 30 minutos cada.

Com uso autorizado pelo Consulado Geral da Itália em Curitiba, a série documental percorre a trajetória dos imigrantes italianos desde a partida da Europa, os desafios da travessia e da chegada ao Brasil, até a consolidação de um legado que permanece vivo na agricultura, na indústria, nos negócios, na cultura e, especialmente, na gastronomia paranaense.

‌



O primeiro episódio foi apresentado nesta semana durante almoço no palacete da Sociedade Garibaldi, no centro histórico da capital paranaense. O presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, neto de italianos, destacou o propósito dos veículos de comunicação da empresa, de contar histórias para inspirar e promover o desenvolvimento social e econômico da população paranaense.

Embaixadora do projeto, a ex-governadora Cida Borghetti sublinhou a importância do resgate histórico da imigração italiana para o Brasil, e especialmente para o Paraná, lembrando da extensa contribuição em áreas distintas, como a agrícola, a cultural e a gastronômica. Cida é presidente da Associação Giuseppe Garibaldi e vice-presidente do Movimento Pró-Paraná.

‌



Histórias que atravessam gerações

Dividida em três grandes eixos — A Partida, A Chegada e O Legado — a série apresenta relatos emocionantes de famílias, empresários e personagens que representam a força da imigração italiana no desenvolvimento do estado. O conceito central é a mesa como símbolo de união, trabalho, tradição e identidade cultural, reforçando como a culinária italiana se tornou um elo entre passado, presente e futuro .

‌



Os detalhes da produção, que gravou mais de 90 entrevistas, foram apresentados por Marcus Werneck, gerente de Programação e Produção da Ric RECORD. Os episódios abordam temas como:

a contribuição dos italianos para a agricultura e industrialização do Paraná;

a influência na gastronomia, no comércio e nos serviços;

a preservação da fé, da cultura, da arquitetura e das festas tradicionais;

o papel das famílias italianas na construção do futuro do estado .

Conteúdo multiplataforma

‌



Além da exibição na TV, o projeto contará com uma robusta estratégia de conteúdo multiplataforma, incluindo cobertura jornalística, conteúdos digitais nos portais do grupo, ações em redes sociais e uma edição especial da revista TOPVIEW, com um caderno exclusivo dedicado ao tema.

O documentário “À Mesa” é uma realização do Grupo Ric e integra as comemorações oficiais dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, reforçando o compromisso do grupo com a valorização da história, da cultura e das raízes que ajudam a contar quem somos.