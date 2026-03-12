Ric RECORD promove festa e premiação dos melhores para encerrar o Campeonato Paranaense de Futebol 2026 Grupo Ric e Federação Paranaense de Futebol celebram a cobertura multiplataforma que atingiu mais de 7 milhões de pessoas ao longo de 12 rodadas

Felipe Chiqueti recebe o prêmio de Melhor Média SofaScore do campeonato, das mãos de Ney Braga Alves, diretor executivo de rádios do Grupo Ric. O craque do Athletico também foi eleito artilheiro e jogador revelação do campeonato. Foto de Marcos Vinicius

O Campeonato Paranaense de Futebol 2026 terminou em clima de celebração, em Curitiba, com a festa de encerramento e a premiação dos principais destaques da temporada. O evento, promovido pela Ric RECORD junto com a Federação Paranaense de Futebol (FPF), reuniu dirigentes, jogadores, treinadores, árbitros, autoridades e patrocinadores, coroando o estadual após 12 rodadas, 52 jogos e uma fórmula que trouxe ainda mais emoção ao torcedor.

Pelo segundo ano consecutivo, a emissora se consolidou como a “Casa do Futebol Paranaense”. Em 2026, a cobertura somou mais de 500 horas de transmissões, alcançou 64 milhões de impactos em TV e rádio e atingiu 7,1 milhões de pessoas nesses meios, além de obter 2,5 milhões de visualizações no digital e mais de 600 matérias publicadas nos portais do grupo.

“São números que demonstram a força do campeonato como produto de mídia e o interesse crescente do público pelo futebol local”, disse o diretor corporativo de Mercado e Soluções Integradas, Marcelo Requena.

Marcelo Requena apresentou os números da audiência obtida com a cobertura multiplataforma do Grupo Ric, durante o Paranaense 2026. Foto de Marcos Vinicius

A cobertura envolveu as quatro emissoras Ric RECORD no Paraná, que acompanharam cada detalhe dos jogos do campeonato, dentro e fora de campo. “Fizemos história mais uma vez, com uma equipe experiente e qualificada que dedicou todo seu talento à cobertura do Estadual”, assinalou o jornalista Cristian Toledo, gerente de Esporte do Grupo Ric, destacando a força do time de narradores, comentaristas e repórteres, que levaram a emoção do futebol e a mensagem das marcas parceiras.

Parceria fortalecida para 2027

Durante a cerimônia, o presidente da FPF, Hélio Cury Filho, destacou que a parceria com o Grupo Ric tem ampliado a visibilidade dos clubes, aproximado as equipes dos torcedores e gerado mais exposição para patrocinadores e atletas. “Estamos cada vez mais próximos do torcedor e trazendo mais exposição para os patrocinadores, inclusive dos próprios clubes. Isso gera uma aproximação muito importante e também ajuda a mostrar o potencial dos nossos atletas”, disse.

Já o presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, fez um balanço positivo dos dois primeiros anos do projeto e afirmou que o campeonato se consolidou como um produto realmente estadual, atingindo torcedores de todo o Paraná e impulsionado pela presença de equipes do interior em decisões consecutivas. Petrelli confirmou a continuidade da parceria para 2027 e adiantou que já estão em andamento a renovação e a ampliação do projeto, com a possibilidade de estender a cooperação também para outros campeonatos.

“Viva o futebol paranaense”, saudou o secretário de estado da Comunicação, Cléber Mata, ao entregar o troféu que leva seu nome ao Operário, bicampeão do Estadual em 2026. “Colocar o meu nome no troféu foi uma gentileza da FPF, que eu reputo à excelência do trabalho da Secom que foi incumbida pelo governador Ratinho Júnior de intensificar a divulgação do Campeonato Paranaense. “Este troféu é mais seu do que meu”, disse ainda o secretário, dirigindo-se a Leonardo Petrelli, ao lembrar que o Grupo Ric se tornou um parceiro da TV Paraná Turismo na transmissão dos jogos, numa concorrência saudável que valoriza o futebol, os clubes e o torcedor.

O presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, confirmou a cobertura exclusiva dos jogos do Paranaense 2027, renovando a parceria com a FPF. Foto de Marcos Vinicius

Tecnologia, estatísticas e júri especializado

Além da festa, a noite também serviu para mostrar os bastidores da cobertura e o uso de dados na eleição dos melhores do campeonato. Algumas categorias levaram em conta estatísticas precisas da competição, com apoio da parceria da FPF com a plataforma SofaScore, que divulgou notas dos jogadores a cada rodada, baseadas em indicadores objetivos. Outras premiações foram definidas por um júri formado por jornalistas da FPF TV, dos veículos do Grupo Ric e do Canal GOAT, detentor dos direitos de transmissão do campeonato no streaming.

Essa combinação de análise de desempenho e avaliação técnica reforçou a credibilidade das escolhas e valorizou tanto o rendimento em campo quanto o impacto dos atletas ao longo da competição. A presença de dirigentes, autoridades estaduais e municipais e representantes de patrocinadores ajudou a compor um cenário de reconhecimento ao trabalho de clubes, profissionais da imprensa e parceiros comerciais.

Os premiados de 2026

Ao fim da cerimônia, foram anunciados os destaques individuais e coletivos do Campeonato Paranaense de 2026: