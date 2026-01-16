Ric RECORD estreia documentário sobre 150 anos da imigração italiana no Paraná Cerca de 90 depoimentos foram colhidos em 14 cidades paranaenses ao longo de um ano de trabalho

Divulgação Ric Cena do documentário À Mesa, que colheu mais de 90 depoimentos. Imagem: Reprodução

A Ric RECORD estreia às 13h deste sábado o documentário À Mesa - Da Itália para o Paraná, que celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil, com foco no legado construído no estado. Produzido pela Happy End Cine e Vídeo, o conteúdo vai além da gastronomia e resgata histórias de superação, trabalho e identidade cultural que moldaram o Paraná.

O documentário será exibido todos os sábados e está organizado em três fases: A Partida, A Chegada e O Legado. Ele demandou um ano de produção, com mais de 100 horas de gravação em 14 cidades, registrando valores introduzidos pelos imigrantes que perduram até hoje na cultura do estado, especialmente trabalho, família e fé.

A narrativa traz relatos emocionantes de famílias, empresários e personagens que simbolizam a força italiana no desenvolvimento paranaense, desde a agricultura e industrialização até a cultura, arquitetura e festas tradicionais. Marcus Werneck, gerente de Programação e Produção da Ric RECORD, diz que a produção explorou contribuições italianas na gastronomia, comércio e serviços.

À Mesa aparece como símbolo central de união, tradição e identidade, mas vai muito além da gastronomia italiana ao resgatar a contribuição dos imigrantes italianos para o Paraná e o Brasil.

Histórias que inspiram

O documentário tem uso autorizado pelo Consulado Geral da Itália em Curitiba e conta com a ex-governadora Cida Borghetti como embaixadora. Conselheira da Associação Giuseppe Garibaldi e vice-presidente do Movimento Pró-Paraná, Cida destaca: “Nossos antepassados deixaram um legado muito rico em várias áreas, uma herança que devemos honrar. Por isso, nós, os descendentes, seguimos trabalhando pelo Paraná com paixão e dedicação”.

À Mesa foi apresentado à comunidade de descendentes durante almoço no palacete da Sociedade Garibaldi, no centro histórico de Curitiba. Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric e neto de italianos, enfatizou: “Contamos histórias para inspirar e promover o desenvolvimento social e econômico da população paranaense”.

O projeto foi realizado com apoio de lei de incentivo à cultura e integra as comemorações oficiais dos 150 anos da imigração italiana, reforçando o papel do Grupo Ric na valorização da história paranaense.