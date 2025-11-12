Ric RECORD e Grupo Ric homenageiam agricultores com troféu Orgulho da Terra 2025 Equipe do programa Ric Rural percorreu seis mil quilômetros para produzir reportagens sobre as boas práticas premiadas

Produtores e extensionistas homenageados, com o presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, e o presidente do IDR-Paraná, Natalino Avance de Souza (sentado à direita). Fotos de Marcos Vinicius

Produtores rurais de 17 diferentes categorias e de todas as regiões do Paraná foram homenageados com o prêmio Orgulho da Terra, nesta terça-feira (11), pelas boas práticas sustentáveis adotadas em suas propriedades, tendo como base os pilares social, ambiental e econômico. Suas histórias serão contadas em reportagens produzidas pelo programa Ric Rural. Para produzir as reportagens, cerca de 6 mil quilômetros foram percorridos pelo jornalista Sérgio Mendes que, juntamente com Rose Machado, apresenta o programa há 17 anos na Ric RECORD, nas manhãs de domingo, e soma 30 anos de jornalismo especializado em agronegócio.

Esta é a quinta edição do Prêmio Orgulho da Terra, criado pelo Grupo Ric, maior grupo de comunicação multiplataforma do Paraná, e promovido em parceria com o Sistema Ocepar, representante das cooperativas agroindustriais paranaenses, e o Governo do Estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná). Estiveram presentes as autoridades estaduais do agronegócio, entre elas o secretário estadual de Agricultura, Márcio Nunes, e o presidente do IDR-Paraná, Natalino Avance de Souza. Também prestigiaram o evento, que já entrou para o calendário do agronegócio paranaense, o secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara, e o presidente do Codesul, ex-governador Orlando Pessuti.

Os troféus foram entregues numa cerimônia na sede do IDR-Paraná, em Curitiba, seguida de um jantar para os homenageados. Também foram premiados os extensionistas que atendem a esses produtores.

O presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, entre Rose Machado e Sérgio Mendes, apresentadores do programa Ric Rural, na Ric RECORD.

“A sociedade busca práticas sustentáveis”

Márcio Nunes, secretário da Agricultura e do Abastecimento, afirmou que o prêmio Orgulho da Terra é importante por reconhecer o trabalho de diversos segmentos do setor agrícola. “O Orgulho da Terra premia produtores e extensionistas que têm demonstrado, praticado, usado e difundido boas práticas da produção agrícola”, disse.

Para Nunes, a premiação ganha destaque porque nesse momento a sociedade busca práticas sustentáveis que são valorizados pelo prêmio. “O mundo quer produzir utilizando menos agroquímicos, prejudicando cada vez menos o meio ambiente. Receber as pessoas que foram votadas, em várias categorias, representa esse momento extraordinário que o Paraná vive. O estado, que tem quase 12 milhões de habitantes, produz alimentos para mais de 400 milhões de pessoas ao redor do mundo. É um número muito expressivo”, observou.

Durante a cerimônia de entrega do Prêmio Orgulho da Terra 2025, o secretário destacou que o governo estadual vem ampliando de forma expressiva o número de convênios para pavimentação de estradas rurais, beneficiando diretamente produtores e comunidades do Interior. O programa se chama Estrada Boa. “Nesse momento estamos com mais de 100 novos trechos de estradas rurais autorizadas para pavimentação. E vamos chegar ao dia 1º de dezembro com mais de 200 trechos de estradas autorizadas. É um volume muito grande de recursos”, disse.

Personalidade Agrícola do Ano

Durante a cerimônia, o diretor-presidente do IDR-Paraná, Natalino Avance de Souza, recebeu o troféu de Personalidade Agrícola do Ano. Emocionado, ele dedicou o prêmio à sua família e aos colegas extensionistas. “Isso aqui é para vocês, isso aqui é para os técnicos do IDR. Onde tem IDR tem resultados”, afirmou. “O Paraná é o que é por alguns aspectos. Eu valorizo a importância da pesquisa, da assistência técnica e extensão rural e do arranjo organizacional que nós conseguimos fazer. O prêmio Orgulho da Terra reflete isso porque é um conjunto de instituições avaliando o que estamos fazendo de bom em diversas categorias. O prêmio também resgata esse valor da integração, esse ambiente que é fundamental para o estado do Paraná.”

“Os homenageados merecem o aplauso da sociedade”

O secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara, era secretário da Agricultura quando foi lançado o Prêmio Orgulho da Terra. Ele prestigiou a solenidade e ressaltou a importância do reconhecimento das boas práticas no campo. “Acho que é importante valorizar aqueles que em cada setor se distinguem como um guia, como um modelo, como alguém que possa ser observado e seguido, copiado, porque não é vergonha a gente copiar aquilo que alguém faz bem”, afirmou. “Hoje é um momento de festa e quem foi selecionado merece o aplauso da sociedade, sim, porque não é chavão, a gente precisa continuar ganhando dinheiro, continuar evoluindo e continuar distinguindo os produtos”.

Credibilidade da Ric RECORD

O superintendente da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), Robson Mafioletti, compareceu à cerimônia para prestigiar cooperados premiados nesta edição. Ele destacou a credibilidade do Grupo Ric e da Ric RECORD para ajudar na divulgação do trabalho bem feito no campo. ”O prêmio é fundamental para que os produtores façam as suas práticas agrícolas sustentáveis e, com isso, consigam obter mais renda e mais qualidade de vida. Então, participar de prêmios que valorizem o cooperado, o produtor rural, o empreendedor para nós é importante e vamos estar sempre juntos”, afirmou.

Ric RECORD leva bons exemplos para o mundo

Dar visibilidade à riqueza da produção paranaense é justamente um dos principais objetivos do Prêmio Orgulho da Terra. “Esse prêmio dá luz a várias práticas idealizadas por esses pequenos agricultores que não têm oportunidade de mostrar o que fazem e o que produzem. E esse tipo de prática impacta a cadeia produtiva do agronegócio. Divulgados pelos nossos veículos de comunicação e redes sociais, esses exemplos podem chegar a qualquer lugar do mundo, multiplicando as boas práticas”, afirmou Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric.

O evento contou com o patrocínio da Fiat do Brasil, da C. Vale, da Embio e do Banco do Brasil. Teve ainda o oferecimento de categorias pelas empresas Globoaves, Feijão Bonvó do Grupo W3 e da Auten Trade Company.

Parte do time Ric RECORD envolvido na produção e organização do Prêmio Orgulho da Terra, com o presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli.

Vencedores do Prêmio Orgulho da Terra 2025

Assistidos pelos profissionais do IDR-Paraná.

Agroindústria – Larissa Caroline / Técnico Responsável: Flávia Leão Almeida Silva

Café – Eurípes Geraldo Colombo / Técnico Responsável: Roberto Natal Dal Molin

Erva Mate – José Paulo dos Santos Pires / Técnico Responsável: Vivian Rank Kerninski

Feijão - Ademílson Pegorini / Técnico Responsável: Lari Maroli

Hortifruti – Eduardo Massaki Fujiharo / Técnico Responsável: Antônio de Pádua Andrade Salvado

Bovinocultura de Leite – Alan Pinheiro da Cruz / Técnico Responsável: Rosilene Buss Gonçalves

Inclusão Social – Floripa dos Santos / Técnico Responsável: Josaine Bárbara Faé

Mulheres no Agro – Roseli Pereira de Campos / Técnico Responsável: Felipe Alvares Spagnuolo

Bovinocultura de Corte – Elias Fernando Vizzoto / Técnico Responsável: José Clóvis Torsani

Agricultura Orgânica – Celso Norio Tokunaga / Técnico Responsável: Rodrigo Alexandre Patel da Fonseca

Sericicultura – Sirlei Messias Usiak / Técnico Responsável: Anderson Wasilewski

Sucessão Familiar – Jandira Poncio Bueno Jacomite Técnico Responsável: Jussara Ines Dresch

Tecnologia – João Carlos dos Santos / Técnico Responsável: Rodrigo Nunes de Oliveira

Turismo Rural – Rosa Maria Wojcik Baedeski / Técnico Responsável: Renata Lessa Miranda

Produtores ligados ao Sistema Ocepar

Aves – Neimar Antonello / Técnico Responsável: Ivandro Api

Suínos – Marlene Benincá / Técnico Responsável: Alencar Augusto

Piscicultura – Pedro Lessa / Técnico Responsável: Lucas Siqueira Manrique Pinheiro