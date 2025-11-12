Ric RECORD e Grupo Ric homenageiam agricultores com troféu Orgulho da Terra 2025
Equipe do programa Ric Rural percorreu seis mil quilômetros para produzir reportagens sobre as boas práticas premiadas
Produtores rurais de 17 diferentes categorias e de todas as regiões do Paraná foram homenageados com o prêmio Orgulho da Terra, nesta terça-feira (11), pelas boas práticas sustentáveis adotadas em suas propriedades, tendo como base os pilares social, ambiental e econômico. Suas histórias serão contadas em reportagens produzidas pelo programa Ric Rural. Para produzir as reportagens, cerca de 6 mil quilômetros foram percorridos pelo jornalista Sérgio Mendes que, juntamente com Rose Machado, apresenta o programa há 17 anos na Ric RECORD, nas manhãs de domingo, e soma 30 anos de jornalismo especializado em agronegócio.
Esta é a quinta edição do Prêmio Orgulho da Terra, criado pelo Grupo Ric, maior grupo de comunicação multiplataforma do Paraná, e promovido em parceria com o Sistema Ocepar, representante das cooperativas agroindustriais paranaenses, e o Governo do Estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná). Estiveram presentes as autoridades estaduais do agronegócio, entre elas o secretário estadual de Agricultura, Márcio Nunes, e o presidente do IDR-Paraná, Natalino Avance de Souza. Também prestigiaram o evento, que já entrou para o calendário do agronegócio paranaense, o secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara, e o presidente do Codesul, ex-governador Orlando Pessuti.
Os troféus foram entregues numa cerimônia na sede do IDR-Paraná, em Curitiba, seguida de um jantar para os homenageados. Também foram premiados os extensionistas que atendem a esses produtores.
“A sociedade busca práticas sustentáveis”
Márcio Nunes, secretário da Agricultura e do Abastecimento, afirmou que o prêmio Orgulho da Terra é importante por reconhecer o trabalho de diversos segmentos do setor agrícola. “O Orgulho da Terra premia produtores e extensionistas que têm demonstrado, praticado, usado e difundido boas práticas da produção agrícola”, disse.
Para Nunes, a premiação ganha destaque porque nesse momento a sociedade busca práticas sustentáveis que são valorizados pelo prêmio. “O mundo quer produzir utilizando menos agroquímicos, prejudicando cada vez menos o meio ambiente. Receber as pessoas que foram votadas, em várias categorias, representa esse momento extraordinário que o Paraná vive. O estado, que tem quase 12 milhões de habitantes, produz alimentos para mais de 400 milhões de pessoas ao redor do mundo. É um número muito expressivo”, observou.
Durante a cerimônia de entrega do Prêmio Orgulho da Terra 2025, o secretário destacou que o governo estadual vem ampliando de forma expressiva o número de convênios para pavimentação de estradas rurais, beneficiando diretamente produtores e comunidades do Interior. O programa se chama Estrada Boa. “Nesse momento estamos com mais de 100 novos trechos de estradas rurais autorizadas para pavimentação. E vamos chegar ao dia 1º de dezembro com mais de 200 trechos de estradas autorizadas. É um volume muito grande de recursos”, disse.
Personalidade Agrícola do Ano
Durante a cerimônia, o diretor-presidente do IDR-Paraná, Natalino Avance de Souza, recebeu o troféu de Personalidade Agrícola do Ano. Emocionado, ele dedicou o prêmio à sua família e aos colegas extensionistas. “Isso aqui é para vocês, isso aqui é para os técnicos do IDR. Onde tem IDR tem resultados”, afirmou. “O Paraná é o que é por alguns aspectos. Eu valorizo a importância da pesquisa, da assistência técnica e extensão rural e do arranjo organizacional que nós conseguimos fazer. O prêmio Orgulho da Terra reflete isso porque é um conjunto de instituições avaliando o que estamos fazendo de bom em diversas categorias. O prêmio também resgata esse valor da integração, esse ambiente que é fundamental para o estado do Paraná.”
“Os homenageados merecem o aplauso da sociedade”
O secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara, era secretário da Agricultura quando foi lançado o Prêmio Orgulho da Terra. Ele prestigiou a solenidade e ressaltou a importância do reconhecimento das boas práticas no campo. “Acho que é importante valorizar aqueles que em cada setor se distinguem como um guia, como um modelo, como alguém que possa ser observado e seguido, copiado, porque não é vergonha a gente copiar aquilo que alguém faz bem”, afirmou. “Hoje é um momento de festa e quem foi selecionado merece o aplauso da sociedade, sim, porque não é chavão, a gente precisa continuar ganhando dinheiro, continuar evoluindo e continuar distinguindo os produtos”.
Credibilidade da Ric RECORD
O superintendente da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), Robson Mafioletti, compareceu à cerimônia para prestigiar cooperados premiados nesta edição. Ele destacou a credibilidade do Grupo Ric e da Ric RECORD para ajudar na divulgação do trabalho bem feito no campo. ”O prêmio é fundamental para que os produtores façam as suas práticas agrícolas sustentáveis e, com isso, consigam obter mais renda e mais qualidade de vida. Então, participar de prêmios que valorizem o cooperado, o produtor rural, o empreendedor para nós é importante e vamos estar sempre juntos”, afirmou.
Ric RECORD leva bons exemplos para o mundo
Dar visibilidade à riqueza da produção paranaense é justamente um dos principais objetivos do Prêmio Orgulho da Terra. “Esse prêmio dá luz a várias práticas idealizadas por esses pequenos agricultores que não têm oportunidade de mostrar o que fazem e o que produzem. E esse tipo de prática impacta a cadeia produtiva do agronegócio. Divulgados pelos nossos veículos de comunicação e redes sociais, esses exemplos podem chegar a qualquer lugar do mundo, multiplicando as boas práticas”, afirmou Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric.
O evento contou com o patrocínio da Fiat do Brasil, da C. Vale, da Embio e do Banco do Brasil. Teve ainda o oferecimento de categorias pelas empresas Globoaves, Feijão Bonvó do Grupo W3 e da Auten Trade Company.
Vencedores do Prêmio Orgulho da Terra 2025
Assistidos pelos profissionais do IDR-Paraná.
Agroindústria – Larissa Caroline / Técnico Responsável: Flávia Leão Almeida Silva
Café – Eurípes Geraldo Colombo / Técnico Responsável: Roberto Natal Dal Molin
Erva Mate – José Paulo dos Santos Pires / Técnico Responsável: Vivian Rank Kerninski
Feijão - Ademílson Pegorini / Técnico Responsável: Lari Maroli
Hortifruti – Eduardo Massaki Fujiharo / Técnico Responsável: Antônio de Pádua Andrade Salvado
Bovinocultura de Leite – Alan Pinheiro da Cruz / Técnico Responsável: Rosilene Buss Gonçalves
Inclusão Social – Floripa dos Santos / Técnico Responsável: Josaine Bárbara Faé
Mulheres no Agro – Roseli Pereira de Campos / Técnico Responsável: Felipe Alvares Spagnuolo
Bovinocultura de Corte – Elias Fernando Vizzoto / Técnico Responsável: José Clóvis Torsani
Agricultura Orgânica – Celso Norio Tokunaga / Técnico Responsável: Rodrigo Alexandre Patel da Fonseca
Sericicultura – Sirlei Messias Usiak / Técnico Responsável: Anderson Wasilewski
Sucessão Familiar – Jandira Poncio Bueno Jacomite Técnico Responsável: Jussara Ines Dresch
Tecnologia – João Carlos dos Santos / Técnico Responsável: Rodrigo Nunes de Oliveira
Turismo Rural – Rosa Maria Wojcik Baedeski / Técnico Responsável: Renata Lessa Miranda
Produtores ligados ao Sistema Ocepar
Aves – Neimar Antonello / Técnico Responsável: Ivandro Api
Suínos – Marlene Benincá / Técnico Responsável: Alencar Augusto
Piscicultura – Pedro Lessa / Técnico Responsável: Lucas Siqueira Manrique Pinheiro