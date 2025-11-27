Balanço Geral tem novo apresentador a partir de 1º de dezembro O jornalista Guilherme Rivaroli volta à Ric RECORD Curitiba para comandar o programa

Guilherme Rivaroli assume a apresentação do Balanço Geral Curitiba na segunda, dia 1º de dezembro. Foto de Bronson Almeida

O Balanço Geral da Ric RECORD Curitiba estreia novo apresentador no dia 1º de dezembro. O jornalista Guilherme Rivaroli passa a comandar o programa, que vai ao ar de segunda a sábado na hora do almoço para toda a região metropolitana da capital.

“Riva retorna ao programa Balanço Geral trazendo a força do comunicador popular para dar cada vez mais voz e vez à população e se aproximar de quem de fato importa: as pessoas. É um comunicador experiente, com alma RECORD, que vai trazer a notícia em tempo real, muita interação, belas histórias, e a notícia com os detalhes que importam para quem vê”, comenta a jornalista Ivete Azzolini, diretora de Produto, Conteúdo e Convergência.

O Balanço Geral Curitiba é “mais do que um programa”, diz Rivaroli, acrescentando: “O BG é a voz de quem trabalha, consome, enfrenta problemas e busca soluções. Aqui o povo fala, a comunidade se encontra e as histórias viram inspiração. Somos o ponto de encontro entre informação, serviço e emoção”.

Paranaense de Cornélio Procópio, com 37 anos, Guilherme Rivaroli tem passagens recentes pela Band TV e pela RPC. No Grupo Ric ele também ancorou os programas Paraná no Ar e Balanço Geral Maringá, atuou nas rádios Ric FM e Jovem Pan News, além de ter sido colunista do Ricmais.com.br. O jornalista sucede o apresentador Matheus Furlan, que já havia deixado o noticioso.