Grands por Bessa estreia neste sábado na Ric RECORD Curitiba com entrevistas exclusivas O jornalista Reinaldo Bessa apresenta de forma intimista o empresário Joanir Zonta, e a socialite paulista Fátima Scarpa

Divulgação Ric TV Joanir Zonta, é o primeiro entrevistado na estreia do Grands por Bessa na TV.

Duas entrevistas especiais - com o empresário paranaense Joanir Zonta e a socialite paulistana Fátima Scarpa - marcam a estreia neste sábado, 2, do programa Grands por Bessa, na Ric RECORD Curitiba. O jornalista Reinaldo Bessa retoma um clássico da crônica social e de negócios da TV paranaense, em coberturas exclusivas dos principais acontecimentos e dos bastidores da sociedade.

Trata-se de uma reedição completamente modernizada e repaginada do icônico Jet Set, que irá ao ar das 14h30 às 15h, com produção e curadoria da Ric RECORD em parceria com a WOW Films.

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O novo formato prioriza entrevistas exclusivas em locações intimistas, mescladas a coberturas de eventos premium. Voltado para o público AB acima de 30 anos – empresários, profissionais liberais e formadores de opinião –, o programa reconecta o lifestyle de alto padrão com linguagem contemporânea, estética impecável e produção de alto nível. “É o Jet Set dos novos tempos, com essência preservada, mas atualizado para o público exigente de hoje", afirma Bessa.

Estreia imperdível: Joanir Zonta e Fátima Scarpa em foco

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O primeiro episódio traz duas entrevistas especiais, revelando o lado humano por trás das trajetórias de sucesso. Na primeira entrevista, Bessa visita Joanir Zonta em sua residência, uma propriedade com lagos e espaço amplo para relaxar. A conversa despojada mergulha nos hobbies do empresário: sua paixão por caminhonetes antigas e restauradas. Zonta abre as portas da coleção, mostrando veículos raros que contam histórias de dedicação. Sem ignorar o lado profissional – de uma lojinha no Umbará ao império de mais de 70 supermercados do Grupo Condor –, o papo foca na pessoa de Joanir Zonta: um homem de raízes simples e hábitos familiares, no dia a dia.

A segunda convidada é a socialite paulistana Fátima Scarpa, influencer com mais de 800 mil seguidores, que desembarcou em Curitiba para palestras sobre luxo, beleza e lifestyle. Fluente em seis idiomas e com a Europa na palma da mão, Fátima desconstrói o luxo ao decretar: “Ser autêntico é o verdadeiro luxo, não ostentar”.

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A última parte do programa é dedicada ao “Giro nos eventos”. No primeiro episódio, o programa mostra o lançamento do livro Spot, o palco da minha vida, de Afonso Braga Neto, dono da casa de eventos Spot 105. O evento reuniu um público seleto e prestigiado na Livraria da Vila, no Shopping Pátio Batel.

Encerrando com chamadas quentes do portal

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O programa de estreia termina com teasers dos destaques do portal Grands por Bessa, plataforma de informações que consolida o universo de estilo de vida premium no Paraná. Vivian Sens, diretora executiva da Topview e do Grands por Bessa, celebra: “Bessa volta à TV aberta atendendo a uma demanda real. É sucesso garantido, com credibilidade e audiência qualificada”.

Sob o guarda-chuva do Grupo Ric – que cobre 99% do Paraná com TVs, rádios, portais, revista e canais digitais –, o programa reforça o ecossistema de comunicação para o público de alto poder aquisitivo. A estreia marca não só o resgate de um clássico, mas a evolução da crônica social para a era digital.

O Grands por Bessa pode ser assistido na Ric RECORD ou no canal do YouTube.