Passaia e Zucatelli animam a Arena Mundo Ric no litoral do Paraná Os apresentadores interagiram com o público e o elenco da Ric RECORD

Divulgação RIC Os apresentadores Eleandro Passaia e Celso Zucatelli, da RECORD, com o presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, e o jornalista Jasson Goulart. Fotos de Marcos Vinicius

Os apresentadores Eleandro Passaia, do Balanço Geral São Paulo, e Celso Zucatelli do Hoje em Dia, pisaram nas areias da Praia Brava de Caiobá como convidados especiais da Ric RECORD para participar da maior programação de praia do Brasil. A Arena Mundo Ric é uma gigantesca estrutura montada à beira mar, decorada como um Jardim de Verão.

Divulgação RIC Os apresentadores Eleandro Passaia e Celso Zucatelli, da RECORD, estiveram na Arena Mundo Ric, em Matinhos, no fim de semana. Fotos de Marcos Vinicius

Zucatelli e Passaia subiram no palco da Arena e animaram o público, ao lado do presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, e do elenco da Ric RECORD. Eles também interagiram com os fãs, tiraram fotos e dançaram ao som da Banda da Polícia Militar do Paraná, que faz sucesso no litoral com um repertório variado que vai do sertanejo ao pop e aos ritmos dançantes da música popular.

A Arena Mundo Ric reúne milhares de veranistas com uma oferta diária de serviços, lazer e diversão para toda a família. Os veranistas contam com seis jardins temáticos e mais uma super tenda com palco, o que permite programação variada e simultânea em todas as áreas, o dia inteiro.

Em sua 15ª edição, a Arena segue até 8 de fevereiro, abrindo das 9h30 às 18h30, de terça a quinta e aos domingos, com horário estendido até 20h nas sextas e sábados. Seis jardins temáticos oferecem atividades diferentes para curtir o verão — do esporte ao relaxamento, da brincadeira ao cuidado com o corpo e a mente. Quadras esportivas, atividades físicas e shows musicais completam a programação preparada para os veranistas.