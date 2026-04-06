Ric RECORD amplia potência de sinal e expande cobertura na Região Metropolitana de Curitiba Investimento reforça a infraestrutura de transmissão da emissora, com foco em maior alcance e qualidade da imagem

Divulgação Ric Paraná

A Ric RECORD Curitiba instalou um novo transmissor que eleva a potência e a qualidade do sinal na capital paranaense e região metropolitana. A iniciativa amplia o alcance da programação.

“A atualização tecnológica melhora a estabilidade da recepção de imagem e som, ampliando a cobertura para telespectadores existentes e potenciais novos públicos. O investimento reforça a infraestrutura de transmissão da emissora, com foco em maior alcance e qualidade de melhora de qualidade e de entrega de imagem”, explica André Fronza, diretor de estratégia e tecnologia do Grupo Ric.

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Nova busca de canais é essencial

Para acessar o sinal atualizado, os usuários devem realizar nova busca de canais na televisão. O processo é simples e garante que o aparelho identifique automaticamente o sinal atualizado da Ric RECORD Curitiba Curitiba.

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A recomendação vale tanto para quem já acompanha a emissora quanto para novos telespectadores e as informações sobre passo a passo estão disponíveis no site ric.com.br.

“Com o novo transmissor, a Ric RECORD reforça seu posicionamento como uma emissora que valoriza a proximidade com a comunidade, entregando informação, entretenimento e conteúdo relevante com ainda mais qualidade”, diz Ivete Azzolini, diretora executiva de Produto, Conteúdo e Convergência do Grupo Ric.