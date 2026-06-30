Você é o Chef estreia edição Profissionais na Ric RECORD com disputa entre seis chefs Seleção para a nova temporada do reality gastronômico reuniu mais de 600 inscritos de todo o Paraná

Os jurados à frente dos participantes do programa.

A nova temporada de Você é o Chef chega com uma edição inédita voltada exclusivamente para profissionais da gastronomia. A estreia foi no último sábado, dia 27 de junho, às 13h em Curitiba e às 14h em Londrina, Maringá e Oeste. O reality, que chega à sua sexta edição, é transmitido pela Ric RECORD e também pode ser visto ao vivo no YouTube da emissora. Com linguagem leve e ritmo de entretenimento, Você é o Chef – Profissionais aposta na combinação entre competição, conteúdo gastronômico e projeção de talentos para fortalecer a cozinha paranaense.

Pela primeira vez, a competição reúne cozinheiros que já atuam no mercado e vão disputar técnica, criatividade, organização e resistência sob pressão. Ao longo de oito episódios, os participantes enfrentam provas eliminatórias em uma cozinha, com avaliação de um trio de jurados reconhecidos pela trajetória na gastronomia.

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O time de jurados reúne nomes de destaque do setor. Délio Canabrava é empresário gastronômico e comanda a Cantina do Délio, o Canabenta e a Bella Banoffi, marcas ligadas à culinária afetiva no Paraná e à popularização da banoffi no Brasil. Fábio Mattos é proprietário do restaurante Poco Tapas e um dos pioneiros da gastronomia molecular no país, com mais de 30 anos de carreira dedicados à criação de experiências gastronômicas inovadoras. Já Pedro Cianci Aras atua como consultor gastronômico, professor e autor do livro Anotações de Cozinha – O Caos Criativo de um Chef, com trajetória consolidada no Brasil e no exterior e atuação voltada para a formação de novos cozinheiros.

O interesse pela nova temporada já mostra a força do projeto. Mais de 600 profissionais de diferentes regiões do estado se inscreveram, e 48 participantes avançaram para a fase presencial, após as etapas de seleção. Dessa disputa surgiram os concorrentes que agora buscam o título da primeira edição totalmente dedicada aos profissionais da área. O primeiro episódio mostrou os chefs em ação, disputando as 16 vagas do programa.

Os participantes são Wellington Siqueira, cozinheiro e chefe do Armazém São Bento, em Curitiba; Letícia Werner Baggio, chef de cozinha, empresária e advogada; Rodrigo Feriato, consultor gastronômico de Jacarezinho; Aline Nunes, chef de cozinha e chef pessoal, de Matinhos; Johnny Leal, dono de restaurante e chef de cozinha, de Irati; e Gustavo Momm, nutricionista e gastrólogo, de Curitiba.