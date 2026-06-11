Ric RECORD será a emissora oficial da I Maratona Internacional de Maringá, em novembro Prova vai distribuir mais de R$ 300 mil em prêmios e abre inscrições agora em junho para atletas e amantes de corridas

Fábio Góes, diretor regional do Grupo Ric em Maringá; Mário Petrelli, diretor da Joy Eventos; Bernadete Barros, presidente do programa Pro Somar; Silvio Barros, prefeito de Maringá; Marcos Pinheiro, diretor da Gosh Sports, e João Guilherme Leprevost, diretor da CWB Brasil. Foto de Alexia Alves

A Ric RECORD é a emissora oficial da I Maratona Internacional de Maringá, no Noroeste do Paraná. A cidade entra no mapa das grandes corridas do País nos dias 20 e 22 de novembro com uma programação dedicada a atletas, amadores e púiblico que gosta de espetáculo esportivo e movimentação urbana. A prova terá premiação superior a R$ 300 mil e é organizada pela CWB Brasil, Grupo Ric, por meio da Joy Eventos, e Gosh Sports.

Com percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, a programação prevê estrutura para corredores e famílias e pontos de animação ao longo do percurso. A organização aposta em logística afinada e atrações que transformem as largadas e chegadas em verdadeiros palcos — com metas claras de gerar fluxo turístico, aquecer o comércio local e dar visibilidade nacional ao município.

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Toda a programação, esportiva e festiva, terá ampla cobertura da Ric RECORD, a exemplo do que ocorreu antes e durante a I Maratona Internacional do Paraná, realizada em maio, que integrou a festa de inauguração da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná. Equipes de jornalistas da Ric RECORD inclusive disputaram as provas numa experiência que levou o telespectador para dentro da corrida.

As inscrições serão abertas neste mês de junho e todas as novidades podem ser acompanhadas no perfil oficial no Instagram: @‌maratonamaringa. A prova terá uma das maiores premiações da história do esporte regional, com mais de R$ 300 mil distribuídos entre os participantes. Com apoio institucional da Prefeitura de Maringá, o evento tem direção médica da IEMEX.

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Incentivo ao turismo

A Maratona Internacional de Maringá promete transformar o fim de semana do feriado da Consciência Negra, em novembro, em uma grande festa do atletismo e do turismo local, como observa o prefeito Silvio Barros: “É um marco para a nossa cidade. Além de incentivar o esporte e a qualidade de vida, o evento fortalece o turismo, movimenta a economia local e projeta Maringá no cenário nacional e internacional. É uma conquista importante que reflete o potencial e a capacidade da nossa cidade de sediar grandes eventos”. A prefeitura de Maringá é apoiadora institucional da maratona.

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Para João Guilherme Leprevost, um dos organizadores da prova, “Maringá reúne estrutura, tradição esportiva e capacidade de receber atletas de todo o Brasil. O objetivo é construir um evento histórico para a cidade e consolidar o Paraná como referência nacional no turismo esportivo”.

Vista aérea de Maringá, com a Catedral em primeiro plano. Foto: Prefeitura de Maringá.

Provas para corredores e amadores

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“Queremos oferecer uma prova com padrão internacional e acolhimento local: atenção à segurança, organização pensada para atletas e público, e uma experiência que deixe benefícios permanentes para Maringá, como a capacitação de fornecedores e infraestrutura”, afirma Mário Petrelli Neto, diretor da Joy Eventos.

Para Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric, a iniciativa aproveita o fôlego do sucesso recente em Guaratuba: “O êxito da Maratona Internacional do Paraná mostrou que é possível combinar excelência técnica com impacto social e econômico. Trazer essa experiência para Maringá é ampliar um projeto que conecta esporte, entretenimento e desenvolvimento regional. Esperamos ver nas ruas não só atletas buscando tempos, mas famílias, turistas e cidadãos celebrando a cidade”.

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