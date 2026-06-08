Festival da Ric RECORD reúne comunidade, serviços gratuitos e programação ao vivo em Curitiba Um dos destaques do evento foi a transmissão ao vivo do programa Balanço Geral Curitiba, diretamente do bairro Boqueirão, um dos mais importantes da capital paranaense

Divulgação RIC Foto: Kainan Lucas

O Festival da Ric RECORD movimentou Curitiba neste fim de semana ao reunir os moradores em um dia dedicado à cidadania, serviços e entretenimento. Realizado na Praça da Colonização Menonita, no bairro Boqueirão, o evento atraiu famílias e visitantes para um dia de atividades gratuitas e integração com a comunidade. Realizado entre 11h e 15h, o festival da Ric RECORD ocupou a Rua Paulo Setúbal, no Boqueirão.

Com uma programação diversificada, o Festival Ric RECORD ofereceu atendimento nas áreas de saúde e bem-estar, além de brincadeiras,

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distribuição de brindes e atrações musicais. A iniciativa teve como principal objetivo aproximar a população de serviços essenciais.

Um dos destaques do evento foi a transmissão ao vivo do programa Balanço Geral Curitiba, diretamente do local. A presença da equipe levou informação em tempo real sobre os principais acontecimentos da cidade e região.

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“Tá muito legal, divertida. Estou com a minha família na praça de alimentação […] foi uma boa ideia ter esse dia hoje, com brincadeiras, jogos, muita diversão”, disse Gabriel, de 10 anos, durante participação ao vivo.

Com chancela Ric RECORD, o evento teve patrocínio da Oz Consultoria, Facetas Curitiba, Bem Me Quer, Óticas Diniz, Intercons Consórcio, Auropla e Teatro Barracão Encena. Apoio do Instituto Ric, Uniensino, Hospital Erasto Gaertner e Sinduscon.