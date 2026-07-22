Ric RECORD Londrina renova contrato com Carlos Camargo, que segue no comando do Balanço Geral Everton Costa e Carlos Camargo assinam a renovação do contrato com o apresentador do Balanço Geral Londrina

Divulgação Ric Paraná Foto: Gabriel Salema dos Santos

A Ric RECORD Londrina renovou o contrato com o jornalista e apresentador Carlos Camargo, que permanece à frente do programa Balanço Geral Londrina. Camargo segue como uma voz próxima à audiência, reforçando a programação local com jornalismo ágil, responsável e conectado com as demandas da cidade.

O programa traz as principais notícias da cidade e da região, espaço para denúncias da população, prestação de serviços e reportagens que emocionam, sempre com a credibilidade e a força do jornalismo da Ric RECORD.

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“A renovação com Carlos Camargo reafirma o compromisso da emissora em manter uma programação que entende e representa Londrina e região. Seu trabalho aproxima a emissora das pessoas, traduzindo reclamações, demandas e histórias reais em informação relevante”, afirma Everton Costa, diretor regional do Grupo Ric em Londrina.

O Balanço Geral Londrina pode ser acompanhado diariamente na Ric RECORD, transmitido ao vivo das 11h30 às 14h.