Mais de duas mil pessoas pedalam pelas ruas de Curitiba na estreia do Bora de Bike Ric RECORD Passeio ciclístico reúne adultos e crianças, recebidos no Parque Barigui com atrações especiais e sorteio de brindes

Divulgação RIC Mais de duas mil pessoas participaram do primeiro Bora de Bike Ric RECORD. Foto de Marcos Vinicius

Mais de duas mil pessoas participaram, na manhã deste domingo (15), da primeira edição do Bora de Bike Ric RECORD, passeio ciclístico que percorreu ruas de Curitiba e reuniu participantes de todas as idades em uma iniciativa voltada à promoção da saúde, do lazer e da mobilidade sustentável. O passeio contou a com a parceria da Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. A concentração começou às 7h30 na sede do Grupo Ric, onde os primeiros participantes receberam kits exclusivos com camiseta e sacochila personalizada. Antes da largada, o público participou de um momento de aquecimento com alongamento conduzido por professores da academia PhD Sports.

A saída oficial aconteceu às 9h. O passeio seguiu pelas ruas da cidade até o destino final no Parque Barigui, um dos cartões-postais de Curitiba.

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O percurso completo incluiu as seguintes vias: Avenida Desembargador Hugo Simas, Rua Santa Cecília, Rua Bertoldo Adam, Rua Ana Garcia da Silva, Rua Antônio Costa, Rua João Tschannerl, Rua Carlos Razera, Rua Victório Viezzer, Rua Manoel Ribas, Rua Alcides Munhoz, Rua Edmundo Saporski, Rua Romano Bertagnoli e Rua Cândido Hartmann.

Divulgação Ric Paraná Os apresentadores da Ric RECORD recepcionaram os participantes. Na foto, Guilherme Rivaroli e Jasson Goulart. Foto de Marcos Vinicius

Os apresentadores da Ric RECORD recepcionaram os participantes. Na foto, Guilherme Rivaroli e Jasson Goulart. Foto de Marcos Vinicius

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Ao chegar ao parque, os participantes foram recebidos com atividades de integração e atrações especiais. No palco montado no local, a academia PhD Sports conduziu uma aula de Fit Dance aberta ao público, incentivando a continuidade das atividades físicas em clima de celebração.

Além do público, o passeio contou com a presença de apresentadores e comunicadores da Ric RECORD, que acompanharam o trajeto e interagiram com os participantes ao longo da manhã.

A iniciativa buscou estimular hábitos saudáveis e incentivar o uso da bicicleta como alternativa de lazer e mobilidade urbana. A proposta do Bora de Bike é promover qualidade de vida, estimular a prática de atividades físicas e reforçar a importância da convivência segura entre ciclistas, motoristas e pedestres nas ruas da cidade.