Ric RECORD Curitiba traz de volta à TV o programa de entrevistas de Reinaldo Bessa A partir de maio, o Grands por Bessa reedita em versão contemporânea o Jet Set, um ícone da televisão paranaense

Divulgação Ric Paraná

O jornalista e apresentador Reinaldo Bessa retorna aos holofotes da televisão paranaense com o programa “Grands por Bessa”, uma reedição contemporânea do aclamado “Jet Set”, que marcou época na TV regional. Com estreia marcada para 9 de maio, o programa traz a essência do original — a presença nos principais eventos que agitam a cidade — como parte do seu conteúdo.

O Grands por Bessa na Ric RECORD Curitiba é dedicado ao público AB, acima de 30 anos, formado principalmente por empresários, profissionais liberais e formadores de opinião, personas que impulsionam decisões e consumo no Paraná. Nesta nova fase, as entrevistas assumem o protagonismo e se tornam o coração do programa, que ganha nova roupagem, linguagem atualizada e produção de alto nível.

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O programa será transmitido aos sábados pela Ric RECORD Curitiba, das 14h30 às 15h. Os 30 minutos serão divididos em blocos dinâmicos, mesclando cobertura de eventos marcantes da agenda local com entrevistas exclusivas. A iniciativa conta com parceria da produtora WOW Films, sob supervisão da equipe de criação de conteúdo da Ric RECORD.

Produção de alto nível

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Bessa visitará os entrevistados em seus próprios ambientes de trabalho ou residências. Histórias inspiradoras serão apresentadas com produção esmerada, tanto no conteúdo quanto na estética.

“A ideia de resgatar o meu programa de TV sempre esteve presente nas nossas conversas internas desde que vim para a Ric RECORD, há quase três anos. Sem falsa modéstia, o Jet Set marcou época na TV regional e, com frequência, me falam que sentem saudade do programa e que ele deveria voltar. Isso me deixa feliz. Agora finalmente a ideia vira realidade”, celebra Bessa, acrescentando que o Grands por Bessa manterá a essência do Jet Set, “porém com a linguagem dos novos tempos”.

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Vivian Sens, diretora executiva da plataforma de estilo de vida TOPVIEW e do “Grands por Bessa”, reforça o impacto esperado: “Sempre quis trazer o Bessa novamente para a TV. Ao longo dos anos, inúmeras pessoas me perguntavam quando ele teria um programa nesse formato, com alcance e estrutura à altura da relevância que ele construiu. O mês de maio marca não apenas uma estreia, mas a consolidação de uma demanda real do mercado. O Grands por Bessa já nasce sendo um sucesso, porque reúne propósito, audiência qualificada e credibilidade”.

O programa promete reconectar o público premium de Curitiba com o melhor da agenda cultural, empresarial e social da região, resgatando a presença do Bessa no jornalismo lifestyle de alto padrão, diz Vivian Sens.