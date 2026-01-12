Paranaense 2026: a bola vai rolar no campo e na tela da Ric RECORD a partir do dia 10
A Casa do Futebol Paranaense vai oferecer mais de mil horas de cobertura jornalística e ativações de marca personalizadas
O Campeonato Paranaense 2026 chega a todos os cantos do estado com a transmissão ao vivo dos jogos em tv aberta pela Ric RECORD. O Grupo Ric é, pelo segundo ano consecutivo, a “Casa do Futebol no Paraná”. O presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Cury Filho, diz que a parceria de comunicação “fortalece os nossos clubes e o nosso campeonato”. Em 2025, a cobertura alcançou mais de 10 milhões de pessoas, com todos os veículos.
Serão centenas de horas de transmissão e cobertura jornalística multiplataforma, com formatos inovadores e ativações publicitárias exclusivas em todos os veículos do Grupo Ric.
“Tivemos um ano excepcional de resgate do futebol paranaense, que esteve fora das telas por mais de quatro anos. Neste ano teremos de novo uma jornada de conteúdo e mídia que contará histórias de atletas e também de torcedores, porque acreditamos na força do nosso futebol. Vamos entregar não só os lances, mas as histórias que movem multidões”, diz Marcelo Requena, diretor corporativo de mercado e soluções integradas do Grupo Ric.
Conteúdos exclusivos aquecem a torcida
A programação para 2026 vai cobrir toda a jornada do campeonato, alcançando um público que é muito expressivo e engajado. Durante o estadual, haverá desde o aquecimento pré-jogo até conteúdos editoriais e chamadas de divulgação, além de um quadro especial no programa Balanço Geral e a série especial “Paixões”, que vai contar a paixão, as memórias e as histórias de torcedores que vivem intensamente o futebol paranaense.
“São mais de dois meses de emoção, até 7 de março, com jornalistas cobrindo todas as rodadas e ativações que conectam marcas diretamente ao coração do torcedor”, destaca Requena.
Ativações de marca personalizadas
Requena ainda diz que o Grupo Ric tem condições de customizar a melhor entrega multiplataforma para os anunciantes. Duas grandes ações de marketing realizadas em 2025 são exemplos: a Câmera do Beijo, premiando casais de torcedores no intervalo do jogo, e a Chuva de Cupons Dourados na final entre Operário e Maringá, promovida para o Mercado Livre, que rendeu seis Leões no Festival de Cannes na França.
O jornalista Cristian Toledo, gerente de esporte do Grupo Ric, destaca a força do time de narradores, comentaristas e repórteres, que levarão a emoção do futebol e a mensagem das marcas parceiras.
“Temos o time mais experiente e qualificado para esta cobertura. Estamos prontos para fazer história mais uma vez.”
A equipe multiplataforma do Grupo Ric tem como grandes novidades a chegada do narrador Edílson de Souza e a escalação de Marcelo Ortiz para narrar os jogos do Paranaense na Ric Record.
Além deles, o time alia a experiência de Irapitan Costa, Cristian Toledo e Ademir Lobbo, a juventude de Eduardo Machado e Gabriel Ortiz, o carisma de Janaína Castilho e Ana Tereza Motta e a presença de Felipe Dalke, Guilherme Moreira, Rogério Scarione, Dudu Oliveira, Ricardo Brejinski, Kako Mazanek, Lucca Marreiros e Jhonatan Mendes.