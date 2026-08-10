Ric RECORD lança campanha “O Futuro é Local” e reforça papel da comunicação regional no desenvolvimento do Paraná Movimento institucional destaca a força das comunidades, das empresas e das pessoas que constroem o desenvolvimento do estado

Divulgação Ric

A Ric RECORD lançou neste domingo, dia 9, a campanha institucional “O Futuro é Local”, iniciativa que reforça o posicionamento da emissora e do Grupo Ric, ao qual ela pertence, como o principal pilar da comunicação regional no Paraná. A campanha propõe uma reflexão sobre o lugar onde o futuro começa: nas cidades, nas comunidades, nas empresas, nas famílias e nas escolhas que acontecem todos os dias.

A mensagem parte de uma provocação: muitas pessoas imaginam o futuro como algo distante, associado a outros países, idiomas, tecnologias ou grandes centros de inovação. A Ric RECORD propõe uma leitura diferente: as transformações que definem o amanhã também nascem no território onde as pessoas vivem, trabalham, estudam, empreendem e constroem suas relações.

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“Mais do que um slogan, essa é uma crença que nos acompanha desde o primeiro dia de nossas transmissões”, afirma o presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli.

A campanha trazendo a visão de que “O Futuro é Local” inaugura uma nova etapa do posicionamento institucional da Ric RECORD. O objetivo é valorizar o Paraná e suas comunidades, reforçar o reconhecimento da marca, consolidar a emissora como uma referência na produção de conteúdo e apresentar o regionalismo como um diferencial estratégico para a comunicação e para o mercado.

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O futuro começa aqui

O conceito criativo utiliza frases que apresentam um aparente paradoxo para estimular a identificação do público. “Tem gente que acredita que o futuro está longe. Nós acreditamos que ele começa aqui” é uma das mensagens que conduzem a campanha.

A proposta é mostrar que grandes transformações não acontecem apenas em ambientes distantes ou associados à tecnologia. Elas também estão na família que educa os filhos, no estudante que conclui um curso, no pequeno empreendedor que abre as portas do comércio, na empresa que gera empregos e na comunidade que trabalha para melhorar a própria cidade.

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“Durante muito tempo, a gente aprendeu a olhar para o futuro como algo distante. Como se ele estivesse lá na frente, em outro país, em outro idioma, em outro tempo. Mas, num mundo cada vez mais imprevisível, o futuro está mais próximo do que a gente imagina”, afirma Petrelli.

Ao tratar o local como espaço de pertencimento, informação, desenvolvimento econômico e conexão entre pessoas, a campanha amplia o debate sobre o papel da comunicação regional. A presença constante nas casas dos paranaenses permite à emissora identificar demandas, dar visibilidade a iniciativas e aproximar marcas das realidades dos públicos com os quais se relacionam.

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Comunicação regional como ativo

A campanha apresenta a ideia de que a comunicação regional não se resume à distribuição de conteúdo. Ela também participa da construção da memória, da identidade e das oportunidades de cada região. Ao acompanhar as pautas que influenciam a vida dos paranaenses, a emissora conecta pessoas, empresas, instituições e comunidades.

“Não existe audiência. Não existe perfil. Existem pessoas. Gente daqui. Nossos vizinhos, amigos, parentes. E a gente vive e respira o nosso local como ninguém”, diz o presidente.

Presente em todas as regiões do Paraná, com quatro emissoras, a Ric RECORD produz hoje milhares de horas de conteúdo local por mês. A programação aborda temas como política, saúde, agronegócio, economia, empreendedorismo, esporte, cultura, entretenimento e serviços, levando informação e visibilidade às diferentes realidades do estado.

“São centenas de pessoas trabalhando todos os dias, vivendo e entendendo o local, trabalhando todos os dias para servir o local”, afirma Petrelli sobre a força que move as operações da rede e de suas emissoras irmãs.

Estratégia integrada

A primeira fase da campanha apresenta o novo posicionamento da Ric RECORD, focando em sua força na televisão aberta e em seu compromisso com os paranaenses. A assinatura principal desta etapa será da emissora, consolidando seu papel de porta-voz do interior e da capital.

A campanha será veiculada de agosto a dezembro de 2026 em todo o Paraná, com reforço regional nas praças de Curitiba, Londrina, Maringá e no Oeste, abrangendo Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu, além de ações no Litoral durante a temporada.

A estratégia ganha uma dimensão multiplataforma por meio do apoio das outras empresas do grupo. Na televisão, os filmes serão exibidos com destaque nos intervalos da Ric RECORD. Essa integração visa a ampliar o alcance, criar forte identificação com as cidades onde a emissora atua e demonstrar como diferentes canais podem ecoar a mensagem de orgulho local liderada pela TV.

Relação com o mercado

Para o ambiente empresarial, a campanha reforça a Ric RECORD como uma ponte eficiente entre marcas e pessoas. O posicionamento é dirigido tanto a negócios consolidados, muitos deles nascidos no Paraná, quanto a empreendedores e startups que buscam crescer a partir de uma base regional forte.

“Empresas que nasceram aqui, cresceram aqui, geraram oportunidade, progresso, transformação ao redor. E muitas delas cresceram tanto que ganharam o Brasil e o mundo”, diz Leonardo Petrelli.

Ao integrar marcas ao cotidiano das cidades e às histórias das comunidades exibidas em seus telejornais e programas, a emissora busca gerar relevância, proximidade e valor para os anunciantes. “A possibilidade de não só aparecer, mas de fazer parte. De construir relevância de verdade. De crescer junto, gerando mais prosperidade, mais progresso, mais valor para você e sua marca”, reforça.

Ao lançar “O Futuro é Local”, a Ric RECORD reafirma uma visão de comunicação baseada na proximidade e na capacidade de transformar informação em conexão. A campanha coloca o Paraná no centro da narrativa e sustenta a ideia de que o amanhã não começa em outro lugar.

“O futuro não está lá longe. Ele está naquilo que a gente constrói todos os dias. (...) O futuro é local.”

Ficha técnica da campanha