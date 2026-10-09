Repaginando Lar & Estilo estreia neste sábado nova fase na Ric RECORD Reality ganha novos apresentadores e amplia o olhar sobre o morar bem

Divulgação Ric

A Ric RECORD estreia, em 10 de outubro, a 7ª temporada do reality Repaginando Lar & Estilo, atração que transforma ambientes sem quebra-quebra e mostra como criatividade, funcionalidade e boas escolhas podem mudar a relação das pessoas com a própria casa.

Com novos apresentadores e identidade editorial, o programa passa a abordar não apenas reformas, mas também decoração, design, organização, estilo e tendências de morar bem. A proposta é apresentar soluções possíveis, aplicáveis e conectadas à vida real, desde o planejamento até a execução.

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A temporada terá oito episódios, com 30 minutos de duração cada, exibidos aos sábados na Ric RECORD, para todo o Paraná, às 13h para Curitiba e às 14h para as regiões de Londrina, Maringá e Oeste.. Os conteúdos também estarão no YouTube, ampliando a vida útil da atração e permitindo que o público reveja as transformações, compartilhe ideias e consulte as soluções apresentadas.

Os ambientes repaginados pela dupla de apresentadores foram escolhidos em um processo que terminou em agosto e foi divulgado na TV e nas redes sociais do programa. As inscrições foram feitas por meio de vídeos de até dois minutos, em que os candidatos mostravam que tipo de transformação desejavam fazer em sua casa.

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Dois apresentadores, duas perspectivas

A nova temporada será conduzida pela arquiteta Rafaela Bender e pelo engenheiro Guilherme Netto, ambos designers de interiores, que assumem funções complementares ao longo das transformações.

Rafaela Bender concentra seu olhar em projetos exclusivos, funcionais e detalhados. Sua participação valoriza a composição dos ambientes, a escolha de materiais, as cores, os acabamentos e a criação de espaços que expressem personalidade.

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Guilherme Netto é o responsável por traduzir as ideias em soluções práticas. Com foco em logística, montagem e execução, ele representa o lado “como fazer” do reality — mostrando que uma transformação pode ser planejada, objetiva e viável.

A dinâmica combina visão 360º, projetos em 3D e DIY (faça você mesmo), num processo de curadoria conhecido como “home styling”. Em até 48 horas, os ambientes passam por uma transformação completa, com intervenções que podem envolver pintura, adesivos, composição decorativa, organização, montagem e ambientação.

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O resultado é apresentado de maneira visual e didática, permitindo que o público acompanhe o problema inicial, as escolhas feitas durante o processo e a entrega final.

Um programa conectado ao Paraná

A força do Repaginando Lar & Estilo está diretamente relacionada à presença multiplataforma do Grupo Ric, ecossistema de comunicação que reúne televisão, portal, rádio, redes sociais, YouTube, RecordPlus, revista, mídia exterior e plataformas digitais, para ampliar alcance, frequência e lembrança.

A projeção é de que 2 milhões de pessoas sejam alcançadas e que o programa produza mais de 12 milhões de impactos em televisão, portais, redes sociais, YouTube, mídia digital e OOH. Os dados consideram as praças de Curitiba, Londrina, Maringá e Oeste, e suas respectivas áreas de cobertura.

Audiência com afinidade para o tema

O perfil do público da Ric RECORD reforça a aderência do programa ao interesse por casa, decoração, reforma e consumo. Entre os espectadores da emissora nos últimos 30 dias, 22% das pessoas que compraram artigos de decoração e/ou reforma nos últimos 12 meses assistiram à Ric RECORD, assim como 32% das pessoas que compraram móveis para escritório.

O público é formado majoritariamente por mulheres, que representam 68% da audiência, enquanto os homens correspondem a 32%. A faixa etária de 35 anos ou mais concentra 58% do público, e as classes AB representam 46%. A audiência também está distribuída entre as faixas de 18 a 25 anos, 26 a 34 anos e 50 anos ou mais, permitindo que o programa converse com diferentes momentos de vida e necessidades de consumo.

Esse perfil combina com o conteúdo do reality: pessoas que desejam melhorar a casa, acompanhar tendências, encontrar soluções para ambientes pequenos ou funcionais e avaliar produtos antes de tomar uma decisão de compra.

Oportunidade em um mercado de R$ 146,1 bilhões

A estreia ocorre em um cenário de forte potencial de consumo no Paraná. De acordo com os indicadores do IPC 2025, o estado movimenta um potencial de consumo estimado em R$ 146,1 bilhões, com crescimento anual de 10%.

Esse volume projetado diz respeito a categorias de consumo como materiais de construção, mobiliários e artigos do lar, eletroeletrônicos, habitação e artigos de limpeza.

O levantamento considera praças estratégicas como Curitiba, Londrina, Maringá e o Oeste do Paraná. No recorte socioeconômico, as classes C1 e B2 concentram mais de 45% do potencial de consumo tanto no Paraná quanto em Curitiba. A capital, por sua vez, apresenta participação proporcionalmente maior da classe A em comparação com a média estadual.

“Os dados ajudam a dimensionar a importância editorial e comercial do Repaginando Lar & Estilo. O programa trata de categorias diretamente associadas ao consumo das famílias e apresenta produtos e serviços em situações reais, dentro de ambientes que o público reconhece como parte de sua rotina”, diz Marcelo Requena, diretor de relações com o mercado do Grupo Ric.

Mais do que mostrar uma casa pronta, o reality ajuda a responder perguntas concretas: como escolher um revestimento, aproveitar melhor um espaço, organizar um ambiente, combinar móveis, melhorar a iluminação ou incorporar tecnologia ao dia a dia.

Marcas dentro da transformação

A 7ª temporada do Repaginando Lar & Estilo tem a participação das marcas Britânia, Philco, Inove - Móveis Sob Medida e Super Pro Atacado, que não aparecem apenas como anunciantes, podendo fazer parte da solução apresentada ao público. O formato permite demonstrar produtos e serviços em contexto real, com presença antes, durante e depois da transformação.

Entre os segmentos com oportunidades de integração estão tintas e revestimentos, aplicados em cores, acabamentos e soluções reais; móveis e decoração, valorizados em composições completas; tecnologia residencial, associada a conforto, segurança e praticidade; home centers, com materiais, ferramentas e orientação para cada etapa; serviços de crédito e seguros, relacionados à viabilização e proteção dos projetos; e varejo regional, fortalecendo a conexão com consumidores de cada praça.