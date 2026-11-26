Ric Rural estreia série especial com homenageados do Prêmio Orgulho da Terra, na Ric RECORD Produtores rurais e profissionais em 23 categorias receberam troféu pelas melhores práticas, eleitos por técnicos do agronegócio paranaense

Divulgação Ric Paraná Boas práticas da agricultura paranaense representadas por 23 produtores e 23 técnicos extensionistas no Prêmio Orgulho da Terra. Fotos de Marcos Vinicius

A Ric RECORD abre uma série de cinco programas especiais no Ric Rural, a partir de domingo (29), dedicada aos homenageados da 6ª edição do Prêmio Orgulho da Terra. A iniciativa destaca os produtores rurais e profissionais reconhecidos pela cerimônia realizada em Curitiba, em correalização com o IDR-Paraná e o Sistema Ocepar.

O evento reuniu 200 convidados na capital paranaense, entre produtores e autoridades do setor, e reconheceu 23 destaques do agro paranaense em 23 categorias, celebrando boas práticas da agricultura do estado representadas por 23 produtores e 23 técnicos extensionistas.

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O Prêmio valoriza iniciativas que conciliam produção, sustentabilidade, desenvolvimento econômico e responsabilidade social. Nesta edição, 16 categorias tiveram indicações do corpo técnico do IDR-Paraná, enquanto outras sete foram indicadas pelo Sistema Ocepar, contemplando diferentes atividades do setor agropecuário.

Destaques especiais

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Durante a premiação, Altair Dorigo, diretor-presidente do IDR-Paraná, foi escolhido como Personalidade do Ano no Agro Paranaense por sua atuação à frente da instituição. O IDR-Paraná presta assistência técnica e fomenta a pesquisa e a agroecologia no estado.

Divulgação Ric Paraná O secretário de Agricultura, Natalino Avance de Souza, entrega a placa de Personalidade Agro do Ano ao presidente do IDR-Paraná, Altair Dorigo.

O presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, e os jornalistas Sérgio Mendes e Rose Machado, que produzem e apresentam o programa Ric Rural, foram homenageados pelo IDR-Paraná por sua contribuição ao agronegócio por meio da comunicação, divulgando o setor e sendo porta-voz de suas conquistas e desafios.

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O programa Ric Rural é transmitido aos domingos de manhã pela Ric RECORD para todo o Paraná, e a partir deste domingo, 29, terá cinco edições especiais com 23 reportagens que retratam as 23 propriedades premiadas com o Orgulho da Terra 2026. Para isso, Sérgio Mendes percorreu mais de 7 mil quilômetros por todo o estado.

Divulgação Ric Paraná Reconhecimento ao Grupo Ric pela contribuição jornalística ao desenvolvimento do agronegócio paranaense: Altair Dorigo, presidente do IDR-Paraná, os jornalistas Sérgio Mendes e Rose Machado, do programa Ric Rural, o presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, e o secfretário estadual de Agricultura, Natalino Avance de Souza.

Valorização do produtor

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O secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza, destacou a importância de valorizar quem contribui diariamente para o desenvolvimento do setor. “É o esforço de um conjunto de entidades para valorizar quem faz, quem faz bem feito, quem é destaque. É a oportunidade que temos de dizer muito obrigado a alguns produtores, algumas famílias e algumas mulheres empreendedoras que fazem uma agricultura diferente, que tornam o meio rural mais humano, mais social e mais sustentável”, afirmou.

Para o presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, a premiação amplia a visibilidade de produtores e propriedades que desenvolvem práticas de referência no campo.

“É um prêmio que não homenageia pessoas jurídicas, mas pessoas físicas, produtores, agricultores, inovadores e pessoas que estão no campo e que, de alguma maneira, criam oportunidades e desenvolvem novas ideias para aplicar na atividade”, disse Petrelli. “Quando vemos pessoas, muitas delas de regiões fora dos grandes centros, que com suas pequenas propriedades e grande habilidade podem fazer história, isso nos enche de orgulho”, acrescentou.

Seleção rigorosa

A seleção dos vencedores seguiu um rigoroso processo técnico, baseado nos pilares ambiental, social e econômico, avaliado por um comitê formado por representantes da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapar), Federação da Agricultura do Paraná (Faep) e Federação dos Trabalhadores Rurais (Fetaep).

Segundo o diretor-presidente do IDR-Paraná, Altair Dorigo, a importância desse prêmio é levar inovação ao campo. Os produtores recebem assistência e tecnologia, adotam boas práticas e diversificam a produção. “É um reconhecimento ao produtor, que melhora a forma como faz agricultura e incorpora tecnologias, mas também ao trabalho dos nossos extensionistas, que levam ao campo as tecnologias geradas pela pesquisa, seja do IDR, das universidades ou da Embrapa”.

Presenças

Também participaram da solenidade o diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Otamir Cesar Martins; o secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara; o diretor-presidente da Ceasa, João Buso; e a secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Mariana Neris, e o deputado estadual Márcio Nunes.

Confira a lista completa dos vencedores premiados

Entre os produtores premiados, os 16 indicados e acompanhados pelos técnicos do IDR-PR, foram:

Categoria: Agricultura Orgânica - Produtor Premiado: Kleber Fogaça Albano de Paula - Técnico Premiado: Edilene Preto Ferrari - Município: Guapirama

Categoria: Agroindústria - Produtor Premiado: Alceu Bonaldi Scomação - Técnico Premiado: Marcelo Barba Bellettini - Município: Morretes

Categoria: Apicultura - Produtor Premiado: Jefferson Luis Bellanda - Técnico Premiado: Marcelo Barba Bellettini - Município: Morretes

Categoria: Bovinocultura de Corte - Produtor Premiado: Wilson Spak - Técnico Premiado: Alvaristo Ribas Ferreira - Município: Tibagi

Categoria: Bovinocultura - Produtor Premiado: Edson Luiz Tomazella - Técnico Premiado: Milton Takeo Yabe - Município: Nova Tebas

Categoria: Café - Produtor Premiado: Serli Rodrigues de Souza Medina - Técnico Premiado: Natália Duarte Vettor - Município: Grandes Rios

Categoria: Erva-mate - Produtor Premiado: Gabriel Fontana Bolzani - Técnico Premiado: Odairson Primieri e Rafaela Bezerra de Araujo - Município: Campina Grande do Sul

Categoria: Feijão - Produtor Premiado: Cledimar Antonio Giacomini - Técnico Premiado: Alberto Nerci Muller - Município: Renascença

Categoria: Hortifruti - Produtor Premiado: José João Alexandre - Técnico Premiado: Nilson Zacarias Bernabe Ferreira - Município: Maringá

Categoria: Inclusão Social - Produtor Premiado: Marili Poliana Inácio Inocencio - Técnico Premiado: Scheila Juliana da Silva - Município: Guaíra

Categoria: Mulheres no Agro - Produtor Premiado: Larissa Brambilla Pinto - Técnico Premiado: Denise Lutgens Rizzo - Município: Ribeirão Claro

Categoria: Pesquisa e Inovação - Produtor Premiado: Osmar Gebeluca - Técnico Premiado: José dos Santos Neto - Município: Ponta Grossa

Categoria: Sericultura - Produtor Premiado: Humberto Mendes - Técnico Premiado: Eduardo Venicio Libanori - Município: Cruzeiro do Sul

Categoria: Soja e Milho - Produtor Premiado: Omari Dangelo Forlin Dildey - Técnico Premiado: Anderson Luis Heling - Município: Marechal Cândido Rondon

Categoria: Sucessão - Produtor Premiado: Eduardo Aparecido da Silva - Técnico Premiado: Luiza Rocha Ribeiro Calixto - Município: Carlópolis

Categoria: Turismo Rural - Produtor Premiado: Elton Ricardo Pires - Técnico Premiado: Ailton Rojas Poppi - Município: Marialva

Os produtores premiados e acompanhados pelos técnicos da Ocepar:

Categoria: Aves - Produtor Premiado: Laercio Shoeler - Técnico Premiado: Elizandra Dalla Roz

Categoria: Bovinocultura - Produtor Premiado: Célio Koch - Técnico Premiado: Luiz Carlos Batisti

Categoria: Pisicultura - Produtor Premiado: Cleyton Spies Vidal - Técnico Premiado: Silvia Cristina Salvador

Categoria: Soja e Milho - Produtor Premiado: Ione Maria Gabriel Taques - Técnico Premiado: Valderi Cavalheiro

Categoria: Sucessão - Produtor Premiado: Alex Bovino - Técnico Premiado: Jhonatha Filipim Tamioso

Categoria: Suínos - Produtor Premiado: Jair Roberto Fritzen - Técnico Premiado: Abraão Barbosa Gonçalves

Categoria: Turismo Rural - Produtor Premiado: Lucas Los - Técnico Premiado: Vitor Emanuel Roda