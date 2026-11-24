Nataliza vai premiar o brilho do Natal nas ruas de Curitiba Iniciativa da Ric RECORD convida moradores a decorar suas fachadas, unindo a criatividade à magia das festas de fim de ano. Inscrições estão abertas até 6 de dezembro

Divulgação RIC

O encantamento das festas de fim de ano toma conta de Curitiba e neste ano a decoração das fachadas sairá do anonimato. O Nataliza Curitiba 2026, iniciativa promovida pela Ric RECORD, com o apoio institucional da Prefeitura de Curitiba, vai premiar a criatividade dos moradores que se esforçam para encher a cidade de cores e de luz. Serão três categorias premiadas: os vencedores das categorias Casas e Edifícios ganharão televisores de 42 polegadas, troféu e a divulgação de suas fachadas na Ric RECORD, enquanto a categoria Ruas será reconhecida com troféu e divulgação.

Com o slogan “Nataliza Curitiba. Uma cidade inteira fazendo o Natal brilhar”, o concurso foi criado para engajar a capital paranaense em um movimento de união e valorização do espaço urbano, durante uma das épocas mais aguardadas do ano.

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Luzinhas nas janelas, Papais Noéis nas fachadas, presépios nos jardins e até trenós nos telhados! Quem tirou os enfeites do armário e soltou a criatividade pode se inscrever em uma das categorias a partir desta terça-feira, 24 de novembro, até 6 de dezembro, de forma totalmente gratuita pelo site natalizacuritiba.com.br. Na categoria casas, haverá um vencedor para cada Regional de Curitiba.

De 10 a 20 de dezembro, o público poderá escolher sua decoração favorita diretamente pela internet.

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A apuração dos votos será em 21 de dezembro e os vencedores serão anunciados no dia 23 de dezembro, com cobertura especial no programa Balanço Geral Curitiba.

Reconhecimento e premiação

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Ao todo, o concurso vai premiar os destaques da temporada com 11 televisores de 42 polegadas (somando mais de R$ 15 mil em prêmios), além de placas comemorativas que eternizam o esforço dos participantes em deixar a capital ainda mais bonita. As produções vencedoras serão apresentadas na Ric RECORD, em reportagens exclusivas.

Sobre o impacto da iniciativa para a região, Marcelo Requena, diretor de Mercado e Soluções Integradas do Grupo Ric, destaca a importância da proximidade com o público: “O Nataliza reforça o nosso compromisso em estar presentes nos momentos que importam para os paranaenses, unindo a comunidade em torno de uma das tradições mais bonitas do ano e celebrando a essência acolhedora de Curitiba”.

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A campanha Nataliza Curitiba tem patrocínio das marcas Hiperfarma e Philco, apoio das Óticas Bella Visão e Auto Shopping Curitiba.