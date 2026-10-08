Ric RECORD Londrina alcança vice-liderança no horário nobre e cresce 28% em audiência geral Emissora cresce principalmente entre o público AB, com destaque para os programas locais

O apresentador Carlos Camargo, do Balanço Geral Londrina.

A Ric RECORD Londrina fechou agosto de 2026 com share de 18,6% no horário nobre (20h-22h), o melhor resultado em três anos, posicionando-se como vice-líder entre as quatro principais emissoras abertas na região. Os dados do Kantar IBOPE Media indicam que a emissora registrou crescimento de 28% em relação à pesquisa anterior na audiência diária (7h–24h). O alcance semanal somou mais de 367 mil pessoas.

Entre os públicos de maior interesse comercial, a classe AB apresentou crescimento de 113% e já responde por 46% da audiência da emissora na faixa diária.

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Os programas produzidos em Londrina foram os principais motores do crescimento. O Balanço Geral, apresentado por Carlos Camargo, cresceu 48,4%. O Ver Mais, com Sara Presoto, registrou um dos maiores avanços da grade ao subir 142,5% e alcançar 2,1 pontos, com crescimento de 73,3% na classe AB. O Cidade Alerta Londrina, apresentado por Weslley Lemos, chegou a 3,9 pontos com alta de 33,7%, conquistando a vice-liderança entre homens, públicos de 50 a 59 anos e 60+, além da Classe AB.

Vice-liderança no horário nobre

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No horário nobre, entre 20h e 22h, a Ric RECORD Londrina alcançou a vice-liderança na região com 18,6% de share entre as quatro principais emissoras abertas, ficando 15% acima da Rede Massa/SBT. A audiência também é quatro vezes superior à da Tarobá/Band nessa faixa, alcançando semanalmente mais de 283 mil pessoas. Desse público, 52% pertencem à Classe AB, segmento no qual a emissora também ocupa a vice-liderança.

O Jornal da Record sustentou parte desse desempenho ao conquistar o 2º lugar geral com audiência 39% superior à da Rede Massa/SBT, enquanto a novela Iludida registrou 8,2 pontos de audiência e 20% de share no grupo das quatro emissoras locais, com desempenho 44% superior ao da concorrente direta e 53% do público pertencente à classe AB.

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“Os resultados de agosto mostram uma evolução que passa por diferentes faixas da programação e reforçam a combinação entre conteúdo local, programação nacional e um público de alto valor comercial, ampliando as oportunidades para marcas que buscam alcance e conexão com os consumidores de Londrina e região”, diz Rodrigo Taborda, diretor executivo do Grupo Ric em Londrina.

Sobre o Grupo Ric

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Fundado na década de 1980 por Mário Petrelli e o filho Leonardo Petrelli, o Grupo Ric é um dos maiores grupos de comunicação do Paraná e o único a atuar com produtos multiplataforma que alcançam audiências complementares. Desde o perfil de público mais simples ao mais exigente, crítico e de maior poder aquisitivo, todos os paranaenses podem ser impactados por um de seus produtos de comunicação.

Os canais de distribuição do Grupo são formados por quatro emissoras de TV afiliadas à Rede Record - Ric RECORD Curitiba, Ric RECORD Maringá, Ric RECORD Londrina e Ric RECORD Oeste, cobrindo 99% do território paranaense; as rádios Jovem Pan FM Curitiba, Jovem Pan FM Ponta Grossa, Jovem Pan FM Cascavel e Jovem Pan Folha FM Londrina; mais as rádios Jovem Pan News Curitiba, Jovem Pan News Londrina, Jovem Pan News Maringá e Jovem Pan News Foz do Iguaçu; a rádio e portal Banda B; os portais Ric.com.br e R7; as plataformas Ric Business, Ric Rural Hub e Grands por Bessa, que produzem informação sobre negócios, e a plataforma TOPVIEW, especializada em estilo de vida.

Além disso, o Grupo Ric presta serviços de mídia out of home para o mercado por meio da Ric OOH. A Quintal Ventures responde pelo investimento em startups inovadoras, a JOY Eventos atua no setor de entretenimento e o braço social é atendido pelo Instituto Ric. A Ric Creators é a unidade de negócios do Grupo Ric dedicada ao marketing de influência.