Ric Rural encerra gravações e prepara série sobre os destaques do Prêmio Orgulho da Terra 2026 A uma semana da cerimônia, a equipe do programa da Ric RECORD percorre o Paraná para produzir 23 reportagens que serão exibidas a partir de 29 de novembro

Divulgação RIC

Com a premiação marcada para o dia 25 de novembro, em Curitiba, a equipe do Ric Rural, da Ric RECORD TV, está na reta final da produção das reportagens que vão apresentar ao público as histórias dos produtores reconhecidos pelo Prêmio Orgulho da Terra 2026. Ao todo, serão 23 reportagens, exibidas a partir de 29 de novembro, mostrando as boas práticas das propriedades consideradas referências no agro paranaense.

Nas últimas semanas, os repórteres e cinegrafistas percorreram diferentes 6.737 km em todas as regiões do estado para conhecer de perto as rotinas, os desafios e as soluções adotadas nas propriedades indicadas. As chuvas, porém, trouxeram obstáculos ao cronograma: o acesso a algumas áreas ficou mais difícil e parte das gravações precisou ser adiada. Faltam apenas duas reportagens para concluir a etapa, com expectativa de encerramento antes da cerimônia.

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Mais do que registrar paisagens e processos produtivos, a cobertura tem revelado o impacto emocional do reconhecimento. “Os produtores e técnicos do IDR-Paraná e das cooperativas recebem a nossa equipe com alegria e orgulho. Para muitas famílias, o prêmio chega ao fim do ano como a consagração de uma caminhada de anos, e como um estímulo para seguir investindo em gestão, inovação e responsabilidade no campo”, diz o jornalista Sérgio Mendes, editor-chefe do programa.

Exemplos que inspiram

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As reportagens vão mostrar como produção, preservação ambiental, gestão responsável e compromisso com as comunidades podem caminhar juntos. São histórias que dão rosto aos princípios ambientais, sociais e de governança que orientam a premiação, e que também destacam o papel dos técnicos que acompanham os produtores, compartilham conhecimento e ajudam a transformar indicadores em resultados concretos.

“Nosso compromisso diário é conectar, informar e gerar desenvolvimento, porque acreditamos que a comunicação é a força que transforma histórias em progresso. O Prêmio Orgulho da Terra reconhece as melhores práticas no principal setor da economia paranaense, espalhando exemplos que merecem ser reconhecidos e copiados”, afirma Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric, que idealizou e promove a premiação anualmente.

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Dois parceiros estão junto com o grupo de comunicação desde a primeira edição: o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), do governo do estado, e o Sistema Ocepar, que representa as cooperativas, promovendo desenvolvimento, capacitação e fortalecimento do cooperativismo paranaense.

Premiação se aproxima

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A cerimônia está marcada para 25 de novembro, em Curitiba, e deve reunir cerca de 200 convidados, entre produtores rurais, autoridades e representantes do setor. Na sexta edição, o Prêmio Orgulho da Terra passa a reunir 23 categorias e apresenta duas novidades: Apicultura e Pesquisa e Inovação. A ampliação valoriza uma cadeia tradicional do Paraná e reconhece o papel da pesquisa agropecuária no avanço da produção estadual.

Neste ano, as categorias Sucessão Familiar, Turismo Rural e Soja e Milho passam a ter indicação conjunta do IDR-Paraná e da Ocepar. Assim, cada uma poderá ter dois vencedores: um indicado pelas cooperativas e outro pelo instituto. O formato já era adotado em Bovinocultura de Leite e Feijão.

Como os vencedores são escolhidos

A seleção considera, com o mesmo peso, os pilares ambiental, social e econômico das propriedades indicadas. Técnicos do IDR-Paraná e das cooperativas indicam até três propriedades por categoria; em seguida, um Comitê de Notáveis, formado por representantes da Seab, Adapar, Faep e Fetaep, analisa as indicações de forma anônima.

Os produtores premiados receberão certificado e troféu. A premiação também reconhece os técnicos que acompanham os vencedores e contribuem para a construção dos resultados.

Personalidade do Ano

Além das categorias técnicas, o público também participa da escolha da Personalidade do Ano no Agro Paranaense, que será revelada na festa de entrega do prêmio. A votação, iniciada em 27 de outubro, encerrou-se em 8 de novembro e reuniu cinco lideranças concorrentes: Ágide Eduardo Meneguette, presidente do Sistema Faep; Alexandre Leal dos Santos, presidente da Fetaep; Altair Sebastião Dorigo, diretor-presidente do IDR-Paraná; Otamir Cesar Martins, diretor-presidente da Adapar; e Pedro Lupion, deputado federal e presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.