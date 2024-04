TV Antena 10 realiza a 1ª edição do campeonato "Taça das Comunidades"

Alto contraste

(Divulgação TV Antena 10)

Neste ano, a TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, vai desenvolver diversos novos projetos ao longo do ano; um deles é a 1ª edição da “Taça das Comunidades”, campeonato de futebol que iniciou no dia 27 de janeiro e que promete compartilhar a paixão pelo esporte, promover a inclusão e fortalecer os laços comunitários, integrando times de todas as zonas de Teresina.

A “Taça das Comunidades” tem um grande papel social, promovendo e intensificando o esporte nos bairros e comunidades da capital piauiense. Ao todo, serão 16 equipes divididas inicialmente em quatro grupos. Em sua primeira edição, o projeto bateu recorde de inscrições em menos de uma semana.

A fase de grupos começou no dia 27 de janeiro, e nos dias 03, 17, e 24 de fevereiro e 02 e 09 de março. As quartas de finais serão disputadas nos dias 16 e 23 de março. A semifinal acontece no dia 06 de abril e a grande final será disputada no dia 13 de abril.

A cobertura completa e oficial da competição será realizada pela TV Antena 10 e pelo Portal A10+, parceiro do R7 no Piauí. A competição deve ser encerrada no dia 13 de abril com a disputa da final. A premiação para o campeão será de até R$ 10 mil.