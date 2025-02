RECORD PAULISTA - A Cara do Interior de São Paulo Record Paulista|RECORD EMISSORAS 12/11/2019 - 11h20 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h40 ) twitter

RECORD Paulista

Com sede na cidade de Bauru e sucursais nas cidades de Sorocaba e Marília, a emissora conta com uma área de abrangência de mais de 157 municípios e oferece um sinal de qualidade com uma cobertura de aproximadamente 5.11 milhões de pessoas.

PROGRAMAÇÃO LOCAL e diversa que se destaca especialmente por adaptar sua grade para atender às necessidades do público paulista.

Balanço Geral Interior, conhecido por misturar jornalismo investigativo, entretenimento, prestação de serviços e interação direta com o público. Apresentado por Rodrigo Moterani.

Esporte Record Interior, com objetivo de destacar o que há de mais relevante no cenário esportivo da região, com um foco particular em esportes que muitas vezes não recebem tanta atenção na mídia tradicional. Apresentado por Alexandre Colim.

Visita na Record, é um programa semanal de entrevistas que traz histórias inspiradoras e informações úteis, sendo também uma vitrine para fortalecer a conexão com parceiros comerciais. Apresentada por Thaísa Barcellos.

Agro Record, programa local que une a tradição do campo às novas tecnologias, impulsionando o agronegócio. Apresentado por Alexandre Colim.

Projetos consolidados como A COPA RECORD DE FUTSAL, CIRCUITO RECORD DE CORRIDA DE RUA E O CIRCUITO RECORD DE BEACH TENNIS são referências na região com possibilidades de parcerias com empresas e prefeituras.

A Record Paulista está ao vivo no Playplus e todas as matérias estão em nosso portal: RECORDPAULISTA.COM.BR e também está em todas as redes sociais, segue o link do das redes : https://linklist.ai/recordpaulista