Grupo ND lança projeto multiplataforma "Fiscaliza Verão"

Alto contraste

A+

A-

(Divulgação NDTV Florianópolis)

O verão iniciou no dia 22 de dezembro e promete atrair milhares de turistas e visitantes para as praias do litoral de SC. Durante a temporada o Grupo ND vai acompanhar de perto a qualidade e preço dos serviços oferecidos. O projeto “Fiscaliza Verão” quer contribuir para o turismo de qualidade e conscientizar a população sobre a importância desta atividade para nossa economia.

Por meio de reportagens, nas várias plataformas (televisão, portal na internet, jornal impresso e rádios), o jornalismo do Grupo ND vai apontar abusos e cobrar do poder público maior fiscalização, educar sobre os direitos do consumidor e sensibilizar os agentes do segmento sobre a importância dos preços justos, já que turista explorado não volta.

O conteúdo jornalístico vai mostrar as centenas de opções para os veranistas oferecida pelas nossas praias, mas também os problemas em relação a preço abusivo de alimentos, aluguéis, estacionamentos irregulares, além do ranking de balneabilidade e segurança em nossa orla.

O tema será destaque em todas as plataformas durante toda a temporada de verão de dezembro a março de 2024. As reportagens também devem acompanhar o trabalho de autoridades responsáveis pela fiscalização de produtos, serviços e segurança, como Vigilância Sanitária, Procon, Prefeitura, Guarda Municipal e Instituto de Meio Ambiente (IMA). Também estão previstos conteúdos com a participação de nutricionistas e infectologistas sobre os perigos no consumo de alimentos suspeitos neste período.

Publicidade

Canal de denúncia

Além disso, serão disponibilizados meios de participação e escuta da população mediante a disponibilização de um canal de um Whatsapp próprio para receber denúncias e documentos que comprovem explorações e abusos de preços.

Mais sobre o Fiscaliza Verão, acesse: https://ndmais.com.br/tag/fiscaliza-verao/