Guilherme Boury vai narrar história de Neemias em nova fase do personagem: 'Ansioso para ver no ar' Ator interpreta Hataque, o eunuco do rei Artaxerxes, que é o melhor amigo do protagonista Entrevistas|Ana Mello e Gabriel Alberto, do site oficial 06/04/2025 - 02h00

Após A Rainha da Pérsia, Guilherme Boury volta a interpretar Hataque em Neemias Divulgação/Seriella Productions

O público da RECORD vai poder assistir a um outro lado de Guilherme Boury no spin-off de A Rainha da Pérsia. Em Neemias, que estreia nesta segunda (7) na tela da emissora, o ator dá continuidade à interpretação de Hataque, o eunuco e melhor amigo do protagonista, que assume o papel de narrador da trama.

Ao site oficial, Guilherme Boury contou como foi a preparação para essa nova fase do personagem. “Fiz um curso no ano passado e aprendi dublagem, narração e voz original, o que me ajudou bastante nesse projeto. Nunca tinha feito uma série dessa forma e achei muito interessante, porque a voz narrada é diferente da atuação. Estou muito feliz com o resultado e ansioso para ver no ar”, revela.

Hataque recebe a ordem do rei Artaxerxes de ir até Jerusalém levar uma mensagem para Neemias, mas vai ter alguns percalços no caminho. Guilherme adiantou o que o público pode esperar.

“A função do Hataque na trama é essencial, porque ele conta a história do Neemias a um menino que encontra e não sabe quem é. Ele não participa da construção dos muros [de Jerusalém], mas é um braço direito do Neemias, são grandes amigos e foram criados juntos desde A Rainha da Pérsia”, resume.

Hataque (Guilherme Boury) é o eunuco do rei Artaxerxes (Enzo Ciolini) e melhor amigo de Neemias (Mario Bregieira) Divulgação/Seriella Productions

A parceria em cena com Mario Bregieira, que vive Neemias, e Miguel Venerabile, que interpreta o menino Shacar, rendeu elogios para além do set. O ator fez questão de ressaltar a boa relação que desenvolveu com os dois.

“Mario é um ser humano incrível, abençoado, super generoso na profissão, é um irmão que eu vou levar para a vida. Já tínhamos feito Gênesis juntos, mas sem contracenar tanto, então Neemias foi um presente. E o Miguel é uma unanimidade, toda a equipe elogiava. Ele chegava no set e iluminava, era brincalhão e, ao mesmo tempo, dedicado. Nos demos muito bem, estávamos sempre juntos”, lembra.

Na expectativa para viver seu primeiro personagem em um spin-off, Guilherme destacou, ainda, a mensagem que a série vai passar aos telespectadores. “É um trabalho de muita dedicação, amor e uma megaprodução. Todo mundo vai se encantar com a mensagem de fé e resiliência”, conclui.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias estreia dia 7 de abril, às 22h45, na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.

Confira: elenco de Neemias constrói muro durante a preparação

Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia no dia 7 de abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.