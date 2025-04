Miguel Venerabile vai despertar a curiosidade do público com Shacar em Neemias: ‘Misterioso e esperto’ Ator mirim celebra parceria com Guilherme Boury na nova série da RECORD Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 05/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Miguel Venerabile interpreta Shacar em Neemias

Aos doze anos de idade, Miguel Venerabile é um veterano na RECORD. Após estrear no audiovisual em Gênesis (2021), o ator mirim agora interpreta Shacar em Neemias. Na série, que estreia dia 8 de abril na emissora, Miguel promete aguçar a curiosidade do público com o seu personagem.

“Gosto muito do Shacar. Ele é misterioso, esperto e engraçado ao mesmo tempo. É um presente fazer, tão novo, um personagem cheio dessas nuances”, garantiu ao site oficial.

Sobre o retorno à emissora, o ator é pura gratidão: “Foi muito bom voltar. Reencontrei pessoas que já conhecia desde os meus sete anos. Minha primeira novela foi aqui, onde comecei. Mas, dessa vez, também conheci muita gente nova”.

Em Neemias, Miguel contracena diretamente com Guilherme Boury, o Hataque, e a amizade dos dois rendeu o apelido carinhoso de ‘Hataquinho’ a Miguel.

“Nessas gravações teve algo diferente das outras. Praticamente só interagi com um personagem ao longo da série toda, que foi com o Gui [Boury]. Ficamos muito próximos. Ele é uma criança grande. Queria ficar grudado com ele e quando eu chegava antes, queria saber onde ele estava”, revelou.

Miguel aproveitou para convidar o público a acompanhar a série: “Ela conta a história de superação de Neemias, que é muito bonita. Ele foi usado por Deus para ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Vai ser emocionante”.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias estreia dia 7 de abril, às 22h45, na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.

Veja também: elenco de Neemias constrói muro durante a preparação para a série

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia no dia 7 de abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.