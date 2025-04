Entenda como funciona a famosa ‘DR’ do Power Couple Brasil Dinâmica define quais casais correm o risco de sair do programa e geralmente é formada por três duplas; saiba mais! Esquenta|Do R7 19/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A DR's de Power Couple Brasil são motivo de ansiedade para os telespectadores Reprodução/ RECORD

A famosa ‘DR’ do Power Couple Brasil define quais casais correm o risco de sair do programa e geralmente é formada por três duplas: último lugar na Prova dos Casais, pior saldo financeiro da semana e mais votado pela Mansão Power.

Já quem vence a Prova dos Casais está imune à votação na Formação da DR.

A eliminação acontece todas às quintas-feiras e quem decide o destino dos participantes é o público.

O casal menos votado dá adeus ao jogo e sai da disputa.

‌



Fique por dentro:

Ansioso para descobrir quem são os casais que irão para DR? Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, na tela da RECORD.

‌



Baile de Máscara, Pinhata do Amor e Festa do Pijama! Relembre baladas do Power Couple Brasil

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Entre provas de tirar o fôlego e DRs, as festas do Power Couple Brasil dão aquele alívio e dão aquela descontraída necessária aos moradores da Mansão. Enquanto a tão aguardada sétima temporada do reality não estreia na tela da RECORD, que tal relembrar comemorações que embalaram o programa? Reprodução/ RECORD