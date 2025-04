Fãs de Rafa Brites e Felipe Andreoli reagem à espera do Power Couple Brasil 7

Sob comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 28 de abril na tela da RECORD. Afinal, nada melhor do que marido e mulher para comandar um reality show de casais. Que tal entrar no clima de esquenta e relembrar as duplas campeãs que fizeram história na competição?

Divulgação/RECORD