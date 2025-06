À deriva no jogo! Descubra spoilers do Quebra-Power desta segunda (9) Os casais tiveram que definir quem está ‘boiando’ no Power Couple Novidades|Do R7 08/06/2025 - 22h54 (Atualizado em 08/06/2025 - 22h54 ) twitter

As acusações rolaram soltas na dinâmica Reprodução/PlayPlus

Prontos para mais um Quebra-Power recheado de tretas? Os casais capricharam na dinâmica que vai ao ar nesta segunda (9) no Power Couple Brasil! Rolaram barracos, gritaria, e um ‘figurino’ que deixou os participantes muito engraçados. Confira spoilers!

Rafa Brites explicou a dinâmica: “Todo mundo sabe nadar, gente? Hoje vocês têm que apontar quem está à deriva no jogo, ou seja, aquela dupla que está boiando, seguindo com a maré, e não sabe aonde quer chegar!”

A primeira treta aconteceu quando Tali e Rafa apontaram Nat e Eike, alegando que o ator foi falso na volta da DR dos jornalistas. Eles bateram boca: “Você sempre coloca a culpa na outra pessoa. Primeiro, você começou a gritar comigo, eu não gritei com você. Segundo, você deu parabéns agora, para mim foi falso, porque seu melhor amigo saiu”, disse a produtora.

Veja:

Talira para Eike: "Você sempre coloca a culpa na outra pessoa"



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 💜 pic.twitter.com/1V7bCpdwV2 — Power Couple Brasil (@powercouple) June 8, 2025

Eike e Nat também foram alvo de Carol e Radamés. Os esportistas disseram que os adversários recalcularam a rota quando os amigos começaram a ser eliminados, e se afastaram de Dhomini e Adriana. Porém, na opinião de Carol, Eike retomou a amizade quando o comunicador voltou da DR: “A sensação que nos deu foi de... ‘tive uma resposta do público e posso continuar do lado dele!”. Nat e Eike disseram que não recalcularam rota.

‌



Mais um bate-boca acalorado rolou com Nat e Eike! Eles foram apontados por Cris e Kadu, mas não deixaram barato. O ator disse que a atleta fitness já apontou que Talira debochava dela, mas nunca pensou em votar na produtora. Já Nat, lembrou que considerava Cris uma amiga, e se sentiu golpeada pelas costas. A adversária retrucou: “Eu nunca te considerei amiga, eu tô te conhecendo agora!”

Assista:

Cris para Nat: "Eu nunca te considerei amiga, eu tô te conhecendo agora" 🥶



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 💜 pic.twitter.com/7NATgjumLw — Power Couple Brasil (@powercouple) June 8, 2025

Outro momento que causou caras e bocas na dinâmica foi o discurso de Adriana antes de começar escolher uma dupla adversária: “Gostaríamos de nos defender aqui de todos os apontamentos no nome de Dhomini e Adriana, a gente contou mais ou menos 20 [vezes]. Acho que se a gente não estivesse aqui na casa, nem existiria Quebra-Power hoje”

‌



A corretora e o comunicador apontaram Tali e Rafa, mas citaram Carol, Radamés, Cris e Kadu na justificativa. O ex-jogador se irritou e se intrometeu no momento de fala da rival. O ator chegou a questionar se Dhomini queria discutir, e Cris ficou irada com uma ‘encarada’ do comunicador.

Confira:

Era treta que vocês queriam? 🔥 Confusão generalizada no Quebra-Power



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 💥 pic.twitter.com/EBPrYHpejn — Power Couple Brasil (@powercouple) June 8, 2025

Quer saber quem ficou com as Esferas do Poder? Assista à dinâmica nesta segunda (9)!

‌



O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

