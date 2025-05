Alta tensão! Prova dos Casais estreia com dinâmica clássica de choque Na sequência, uma formação de DR agita o jogo no Power Couple Brasil 7 Novidades|Do R7 01/05/2025 - 17h41 (Atualizado em 01/05/2025 - 17h41 ) twitter

Alguma dúvida de que a prova será divertida? Edu Moraes/RECORD

A semana de estreia começou eletrizante no Power Couple Brasil 7. Nesta quinta (1º), a partir das 22h30, vai ao ar a primeira Prova dos Casais da temporada, e o público pode esperar tensão e muito choque. A tradicional dinâmica está de volta, exigindo não só agilidade, mas também sintonia total entre os casais.

Na atividade, cada dupla se divide entre o “orientador”, posicionado na base de choque, e o “orientado”, vendado, que deve localizar e quebrar uma determinada cor de pinhata, brincadeira bem tradicional em festas infantis. Cada objeto correto libera uma chave. No entanto, se o participante encostar ou atingir uma pinhata de outra cor, além de receber uma penalidade no tempo final, seu parceiro toma um choque.

A missão só termina quando todas as chaves forem entregues ao “orientador”, que deverá abrir um cadeado e encerrar a atividade parando o cronometro. Vence o casal que completar o percurso no menor tempo. O par com o pior desempenho vai direto para a DR. O resultado da dinâmica, no entanto, só será revelado ao vivo.

A noite reserva ainda mais surpresas. Logo após a prova, acontece a formação da DR ao vivo, com votação relâmpago. Mas o que eles nem imaginam é que não haverá eliminação nesta primeira semana de reality. Mesmo assim, o menos votado já entra automaticamente na próxima berlinda.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Adrenalina nas alturas! Primeira Prova dos Homens tem choro e superação no Power Couple:

share Após assistirem suas esposas darem tudo de si na estreia do Power Couple Brasil 7, foi a vez dos maridos representarem na Arena Power, na Prova dos Homens de quarta (30). No solo, eles fizeram as amadas perderem o fôlego e muitas viram suas apostas irem pelos ares; entenda o que rolou!