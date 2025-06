Andreoli faz declaração a Rafa no Dia dos Namorados: ‘Me apaixonei pela minha colega’ No comando do Power Couple, o casalzão é um verdadeiro exemplo de amor Novidades|Do R7 12/06/2025 - 20h20 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h20 ) twitter

Impossível não se contagiar com a paixão dos dois Reprodução/Instagram

Romântico de carteirinha, Felipe Andreoli não poderia deixar passar o Dia dos Namorados desta quinta (12) sem uma homenagem à altura para Rafa Brites. No comando do Power Couple, o casalzão entrega tudo tanto na função quanto no amor.

Inspirando os apaixonados do Brasil, o apresentador divulgou fotos ao lado da amada com um verdadeiro poema sobre a relação dos dois no seu perfil oficial na web. A declaração embalou os internautas no clima do romance e teve paixão de sobra nos comentários.

Comemorando não apenas a data especial com a amada, mas também as novas conquistas profissionais que eles vêm alcançando juntos, Andreoli escolheu cliques especiais ao lado da apresentadora e mandou ver no discurso:

“E quis o destino mudar nosso destino novamente. Depois de 15 anos como namorados e marido e mulher, agora, também somos companheiros de trabalho. E preciso confessar: me apaixonei pela minha colega. Não teve jeito. Todo dia aquele alto astral contagiante. Um dia mais gata que o outro. E tenho que contar para vocês que, no fim do dia, acabamos nos pegando na Van do trampo... É raro, mas acontece. Todo dia. Como é bom estar ao seu lado. Até mesmo em todas as horas do dia. Nunca pensei que fosse ser tao bom assim. Te amo”

‌



Com poucas palavras, Rafa resumiu a relação leve e apaixonada dos dois: “Sou ‘mó’ afim de você!”.

Emocionada com as palavras do filho, Edy Guimarães, mãe do apresentador, também participou: “Filho, ver você escrever com tanto amor e leveza me emociona… E Rafa, minha querida, como é bom ver vocês rindo juntos, trabalhando juntos e se amando todos os dias. O amor de vocês tem luz própria. Tem poesia, tem parceria, tem verdade.”

‌



Contagiados pelo amor do casalzão, os internautas deixaram uma chuva de corações vermelhos na postagem e muitos elogios aos dois.

“Acho tão lindas as declarações de vocês”, confessou uma seguidora. “Esse casal é power“, disparou outro. Teve, ainda, quem agradeceu à emissora pela presença dos dois na TV: ”Apaixonada por este casal. Obrigada, RECORD, por acetar tanto”.

‌



Confira:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Eternos namorados! Descubra as histórias de amor dos casais do Power Couple:

