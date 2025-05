Biscoiteiros! Confira spoilers do Quebra-Power desta segunda (26) A dinâmica explosiva do Power Couple Brasil rendeu barracos e xingamentos Novidades|Do R7 26/05/2025 - 13h20 (Atualizado em 26/05/2025 - 13h20 ) twitter

A atividade pegou fogo no Power Couple! Reprodução/PlayPlus

A partir desta semana, o Quebra-Power acontece em nova data! A dinâmica continua funcionando aos domingos, mas é feita durante a noite com transmissão só no PlayPlus. O público pode conferir os melhores momentos da atividade às segundas, na tela da RECORD, a partir das 22h30. O Quebra-Power desta segunda (26) teve como tema ‘biscoito’!

A dinâmica era simples, cada casal sorteado escolhia uma dupla adversária que fosse a mais ‘biscoiteira’ do reality, ou seja, que faz de tudo para aparecer. Os participantes retiravam um biscoito do pote dos rivais e quebravam com a ajuda de um martelo enquanto justificavam a indicação. Quem sobrasse com o pote mais cheio de biscoitos, levava as Esferas do Poder.

Você vai assistir à dinâmica no programa desta segunda (26), mas a gente revela alguns spoilers!

Carol e Radamés deram início à brincadeira apontando Ana e Antony como biscoiteiros. Segundo o casal, os rivais sempre se metem em brigas para aparecer e vivem fazendo VT. Eles discutiram, e na vez de rebater, os influenciadores trocaram chumbo com os adversários. No final da treta, Ana não conseguiu segurar as lágrimas e se desesperou, Antony segurou a amada e disse: “Viemos de baixo e estamos no Power Couple! Eu tô com você, deixa eles julgarem!”

‌



Se liga:

Antony acalma Ana Paula e Carol diz que ela está fazendo VT



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 💥 pic.twitter.com/3dOElaPXVi — Power Couple Brasil (@powercouple) May 25, 2025

Uma surpresa na dinâmica foi a escolha de Cris e Kadu para o posto de casal biscoiteiro, eles apontaram Emilyn e Everton. Essa é uma rivalidade recente, que aflorou quando a atleta fitness votou nos adversários na formação da DR e citou que a dentista se sentiu na obrigação de ‘segurar’ o marido na treta com Rayanne e Victor. Além desse momento, também o ator lembrou de outra situação: “Você saiu do quarto da Gretchen e disse, tenho uma coisa pesada, vocês não vão acreditar”, disse Kadu, alegando que Everton gosta de aparecer.

Assista:

Kadu hablando no Quebra-Power 🗣️



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 💥 pic.twitter.com/FtZrXc79L3 — Power Couple Brasil (@powercouple) May 25, 2025

Também rolou discussão entre Bia e Gui e Carol e Radamés! O ator repercutiu a fala do ex-jogador durante reação explosiva de Dhomini na quarta votação: “Ouvi uma fala sua, que foi, solta ele, deixa ele vir. [...] Não achei muito legal para o momento.” Radamés ficou inconformado com o fato de Gui citar uma fala dele na treta, mas não abominar a reação do comunicador. O ator se defendeu, alegando que não gostou da atitude de Dhomini.

‌



Veja:

Ainda rolaram apontamentos diferenciados, como o de Eike e Nat em Talira e Rafa, e os momentos em que Adriana e Dhomini trocaram chumbo com Silvia e André. Quem será que levou as Esferas do Poder? Assista ao programa para descobrir!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Barracos, reviravoltas e desistência: relembre a quarta semana do Power Couple Brasil

