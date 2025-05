Casal eliminado encara a Cabine de Descompressão nesta quinta (15) Comandada por Lucas Selfie, a atração tem transmissão exclusiva no PlayPlus; acompanhe! Novidades|Do R7 15/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 15/05/2025 - 20h56 ) twitter

Já votou no seu casal favorito hoje? Reprodução/Instagram

Quem vai conversar com Lucas Selfie desta vez? Gretchen e Esdras, Gi e Eros e Carol e Radamés estão na DR!

Nesta quinta (15), acontece a segunda eliminação do Power Couple Brasil. Três casais estão na berlinda e disputam a preferência do público para seguirem na disputa: Gretchen e Esdras, Gi e Eros e Carol e Radamés. Uma dessas duplas dará adeus ao jogo!

Logo após Rafa Brites e Felipe Andreoli anunciarem o resultado, no programa ao vivo, o casal eliminado vai direto para a Cabine de Descompressão, atração comandada por Lucas Selfie e exibida com exclusividade pelo PlayPlus.

Durante a conversa com Selfie, a dupla eliminada tem as primeiras informações após dias de confinamento e analisa os erros, acertos e todas as polêmicas que estão rolando na Mansão. Não perca!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

