Duplas precisam despertar os cinco sentidos em desafio contra o tempo na Prova dos Casais desta quarta (2) O competidor deve seguir as orientações do seu par o mais rápido possível para vencer a disputa do Power Couple Novidades|Do R7 02/07/2025 - 15h43 (Atualizado em 02/07/2025 - 15h43 )

Para quem vai a sua torcida neste desafio? Edu Moraes/RECORD

Na Prova dos Casais desta quarta (2), as duplas vão ter que se dividir entre controlador e executor para desvendar os códigos através dos sentidos e liberar o botão que para o cronômetro. Quem vencerá a disputa do Power Couple Brasil?

Um dos participantes, chamado de controlador, fica posicionado no alto de uma torre e é responsável por orientar seu parceiro, o executor, que percorre um circuito sensorial. Cada estação do percurso representa um dos cinco sentidos: paladar, olfato, audição, tato e visão. O objetivo do executor é descobrir o código secreto de cada espaço utilizando o sentido correspondente à estação, sempre guiado pelas instruções do controlador.

Durante o percurso, os competidores enfrentam diferentes desafios: experimentar sabores variados de pratos, identificar objetos apenas pelo tato dentro de uma caixa, enxergar imagens em um ambiente escuro, reconhecer aromas de frascos distintos e diferenciar sons diversos. A prova exige boa comunicação entre a dupla e sensibilidade aguçada por parte do executor para vencer cada etapa.

Assim que o controlador conseguir destravar o primeiro código, o executor da prova segue para a próxima estação e assim por diante. Com todas as etapas cumpridas, o controlador desce da torre de controle e aperta o cronômetro para finalizar a prova.

O casal que desvendar todos os códigos no menor tempo é o vencedor. Nesse momento decisivo do jogo, a dupla levará R$ 40 mil, porém não garantirá imunidade.

A reta final do Power Couple está repleta de disputa e emoção! Rafa Brites e Felipe Andreoli comandam mais uma formação da DR da temporada. Além disso, haverá apenas uma Esfera do Poder, que será conquistada por meio de um leilão. É clima de decisão no ar! Quem fará parte do TOP 4 do reality?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Garantindo imunidade na semana e um prêmio de R$ 20 mil aos vencedores, a Prova dos Casais é a oportunidade perfeita para os parceiros de vida competirem juntos na Arena Power. O desafio em dupla exige muita sintonia dos participantes, que precisam finalizar a missão no menor tempo possível para se dar bem; relembre todas as edições da temporada