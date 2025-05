Esposas devem identificar ferramentas no escuro na Prova das Mulheres O desafio do Power Couple Brasil exigirá agilidade, sintonia e muita habilidade Novidades|Do R7 19/05/2025 - 15h34 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Será que elas vão mandar bem no desafio? Reprodução/Instagram

A semana começa com mais apostas no Power Couple Brasil! E nesta segunda (19), será a vez das mulheres entrarem em ação. Imagina se o carro do marido quebra e a esposa precisa ajudá-lo com as ferramentas necessárias para consertar o veículo? A situação, que pode acontecer na vida real de qualquer casal, será colocada à prova no reality show.

Elas serão desafiadas na Prova das Mulheres a buscar alguns desses objetos em uma garagem em pleno escuro, dentro de um tempo limite. Será que elas vão identificar corretamente as ferramentas apenas pelo tato e formato? Haja sintonia, agilidade e concentração!

E para dificultar ainda mais a tarefa, as ferramentas, entre elas, um cabo de transferência de carga, triângulo de sinalização, chave de boca, macaco, chave de roda, extintor e bateria de carro, estarão guardadas junto com outros itens variados e bem diversos para confundir ainda mais as participantes. O marido vai avisar a companheira qual deles ele precisará que ela busque na garagem escura. Será que elas vão se dar bem?

A esposa que pegar a quantidade determinada de ferramentas corretas dentro do tempo estipulado cumpre a prova.

‌



O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Banho de pó, apelidos e barraco: veja os melhores momentos do Quebra-Power

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Tem combustível melhor para treta do que sujar os inimigos? O Quebra-Power ferveu no domingo (18), com direito a supertreta, acusações, apelidos inusitados, rivalidades afloradas e até aperto de mãos entre adversárias. Veja os melhores momentos da dinâmica no Power Couple Brasil!