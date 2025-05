‘Estão tentando reverter o jogo’, observa Adriana sobre rivais no Power Couple Uma reunião entre a corretora, Gui, Bia e Dhomini rendeu altos papos sobre a postura de Carol no reality; entenda Novidades|Do R7 26/05/2025 - 20h28 (Atualizado em 26/05/2025 - 20h28 ) twitter

Toda hora é hora para "hablar" sobre os oponentes Reprodução/PlayPlus

Ainda digerindo todas as emoções que viveram nos últimos dias no Power Couple Brasil, os casais começaram a semana tranquilos, na medida do possível. Contudo, as rivalidades seguem firmes e fortes entre eles, e alguns nunca perdem a oportunidade de afiar a língua para comentar sobre os outros.

Na noite desta segunda (26), Adriana reuniu os aliados para soltar o verbo sobre Carol. A conversa começou no corredor dos quartos com alguns integrantes do “Grupão”, mas o clima do papo começou a esquentar quando Bia e Gui fizeram uma revelação para a corretora.

Adriana estava conversando com a estudante sobre algumas atitudes do “Grupinho” que considera duvidosas, quando o ator contou que os rivais o convidaram para participar de uma brincadeira recentemente. Intrigada, Bia comentou: “Está acontecendo alguma coisa estranha”.

Alegando conseguir enxergar as supostas intenções dos opoentes, Adriana mandou a real sobre o grupo da judoca: “Estão arrependidos. A máscara dela caiu ontem. Eles estão tentando reverter o jogo para o público”.

Confira:

E a Adriana continua repercutindo o assunto para Bia e Gui. 👀



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos. 🔥 pic.twitter.com/FDpxvLJjmn — Power Couple Brasil (@powercouple) May 26, 2025

Em seguida, o casal de jovens revelou para Adriana uma reflexão que fizeram em relação à discussão que tiveram com o casal Furlan neste Quebra-Power. “Foi muito bom, porque em todos os embates, ela [Carol] tinha algum tipo de argumento para poder jogar contra [os rivais]. Agora, comigo e com a Bia, ficou claro que todas as coisas que ela fala que não faz com os outros, ontem ela assumiu que fazia”,. explicou o ator.

Para exemplificar melhor, Gui detalhou ainda mais: “Ela assumiu que a opinião dela tem que ser a última, que só a opinião dela é a certa, que ela não deixa ninguém falar”. A corretora, além de concordar, relembrou uma fala da rival sobre apenas entrar em conflitos para se defender, mas nunca para atacar, e adicionou: “Assumiu que começa os embates”.

Veja:

Gui e Bia acreditam que Carol iniciou um embate com eles! 🔥



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos. pic.twitter.com/qmO3ULkYsw — Power Couple Brasil (@powercouple) May 26, 2025

No meio da conversa, Dhomini apareceu e convidou todos para seu quarto, onde o papo continuou. Lá, Bia admitiu que ela e Gui vão votar no casal Furlan na próxima DR, e ainda montou um plano caso a judoca seja reativa ao voto.

“Se ela começar a gritar, vou falar assim: ‘Mô, deixa que o ego dela precisa disso, ela precisa ser a última [a falar] e confirmou para a gente, fica quietinho, deixa ela falar, você não precisa disso”.

Se liga:

Bia afirma que ela e Gui irão votar em Carol e Radamés na próxima DR - e já tem discurso pronto! 😏



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos. 🔥 pic.twitter.com/6rpE0tEdWK — Power Couple Brasil (@powercouple) May 26, 2025

Ao ouvir tudo que os aliados tinham a falar sobre a rival, o comunicador não demonstrou preocupação, pelo contrário. Ele deixou claro que não pretende se desgastar mais com o assunto e ainda questionou os amigos, indicando um excesso de aflição da parte deles.

“Por que vocês estão sofrendo por isso? Quem resolve [a permanência de cada um no jogo] não somos nós, são eles [o público]. Estou cansado dela [Carol]”, confessou Dhomini.

Eita, será que o comunicador vai manter essa postura perante a sua maior rival na competição até o fim?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Barracos, reviravoltas e desistência: relembre a quarta semana do Power Couple Brasil:

