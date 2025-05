Festa Cacau promete muita diversão no Power Couple nesta sexta (30) A balada chega para aliviar momentos de tensão no reality de casais da RECORD Novidades|Do R7 30/05/2025 - 18h55 (Atualizado em 30/05/2025 - 18h55 ) twitter

Fique por dentro dos detalhes da balada! RECORD/Edu Moraes

Após uma semana que teve até quebra-power por quarto com banheiro, os casais do Power Couple Brasil vão poder extravasar as emoções na Festa Cacau desta sexta (30). Tema de um dos quartos da Mansão, a balada vai rolar ao vivo no PlayPlus e os melhores trechos serão transmitidos no programa deste sábado (31).

Para comemorar o encerramento de um mais um ciclo na competição e o início de outro, os participantes vão se jogar na pista de dança e viver mais uma experiência imersiva na festa temática do fruto. Não fique de fora!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Carão, gritaria e alfinetadas: confira a reação da Mansão com a volta dos casais da DR:

