Fim do perrengue! Veja como Rayanne e Victor distribuíram os quartos da Mansão Power Tricampeões, os atores retornam à Suíte Romã com mais R$ 100 mil no saldo Novidades|Do R7 27/06/2025 - 12h01 (Atualizado em 27/06/2025 - 12h01 )

Você torce pelos atores no game? Reprodução/PlayPlus

No nono ciclo do Power Couple, Rayanne foi a única a completar a Prova das Mulheres com sucesso e Victor também se deu bem no desafio dos homens. Não satisfeitos, os atores deram um show na Arena Power e fizeram o melhor tempo na Prova dos Casais.

Com isso, eles acumularam R$ 100 mil no saldo em uma semana e conquistaram o tricampeonato no título de Casal Power na temporada. Ao receber a notícia, o casal ainda estava muito abalado com a eliminação de Cris e Kadu, mas precisou se recompor para fazer a nova divisão dos quartos na madrugada desta sexta (27).

Para a tristeza dos ‘mandachuvas’, o cômodo fechado da semana foi o Jaca. Ansiosos para colocar Nat e Eike no perrengue, os atores precisaram escolher o “pior” quarto que sobrou na Mansão para os rivais.

Pelo menos, uma suíte além da Romã foi mantida, e o Casal Power teve o prazer de devolver o presente para Tali e Rafa. Isso porque a produtora e o repórter foram os primeiros competidores na temporada a dar um dormitório com banheiro para os atores.

Com isso, Carol e Radamés vão precisar dividir o banheiro “comunitário” com os seus maiores inimigos no game. Será que vem confusão por aí?

Olha só a nova divisão:

Suíte Romã: Ray e Victor

Jabuticaba: Tali e Rafa

Pêssego: Carol e Radamés

Uva: Adriana e Dhomini

Abacaxi: Nat e Eike

O que você achou das decisões?

Confira na íntegra:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

