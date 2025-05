Fique por dentro da agenda do final de semana no Power Couple Os próximos dias serão movimentados na Mansão do reality de casais Novidades|Do R7 02/05/2025 - 14h47 (Atualizado em 02/05/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Que tal saber todos os detalhes do final de semana? Divulgação/RECORD

Preparados para descobrirem o que vai rolar no final de semana do Power Couple Brasil 7? Os competidores podem aguardar muito agito, com festerê, mudanças, e o temido (ou aguardado) Quebra-Power. Esse vai ser o primeiro contato deles com a ‘queen’ Márcia Fu.

Confira a agenda:

Sexta: Divisão dos quartos

Sábado: Exibição da primeira festa da temporada

Domingo: A partir das 14h15, ao vivo, tem Quebra-Power comandado por Rafa Brites, Felipe Andreoli e Márcia Fu.

‌



Não perca!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Gritaria, dedo na cara e deboche! Confira a reação dos casais na formação da primeira DR

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Será que alguém tinha dúvidas de que o elenco do Power Couple Brasil 7 está com sangue nos olhos pelo prêmio? Os competidores mostraram que não estão para brincadeira, e entregaram tudo de si na formação da primeira DR. Se liga!