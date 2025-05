Gretchen e Esdras se despedem da Mansão e emocionam casais antes do resultado da DR Os artistas reuniram os amigos na mesa de refeições e desabafaram sobre a passagem no Power Couple Novidades|Do R7 15/05/2025 - 21h57 (Atualizado em 15/05/2025 - 21h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Você votou pela permanência dos artistas? Reprodução/PlayPlus

Além de causar em diversos momentos do Power Couple Brasil, Gretchen desempenhou um papel de mãe para muitos participantes. Fazendo jus a relação que construiu com a maioria da Mansão, a artista reuniu os amigos para se despedir caso seja eliminada na DR desta quinta (15).

Ao lado de Esdras, a Rainha do Bumbum fez um discurso de emocionar e citou detalhes de cada participante, gerando muitas lágrimas e palmas no final. Com exceção de Tali, Rafa, Silvia, André, Carol e Radamés, todos os casais sentaram à mesa para ouvir as possíveis últimas palavras da “matriarca”.

Na presença de todos, Gretchen explicou que propôs a reunião caso não consiga falar tudo o que deseja na hora do programa ao vivo. A cantora começou, então, tranquilizando os casais caso ela saia da competição e garantiu que o seu brilho jamais será apagado: “Quem cuida de mim não dorme”.

A artista também comentou que, fora do confinamento, pode fazer coisas pelos amigos que não é capaz lá dentro, como acumular votos para eles ficarem ou tentar eliminar os rivais com sua torcida.

‌



Confira um trecho:

A casa já está se preparando para a DR...



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 😶‍🌫️ pic.twitter.com/mpVILprqf8 — Power Couple Brasil (@powercouple) May 16, 2025

Além disso, aproveitou a oportunidade para alfinetar os arqui-inimigos. “O casal invisível não está aqui, mas vai ficar sabendo disso”, disparou a cantora, se referindo a Tali e Rafa.

‌



No discurso, ela também previu uma mudança drástica no jogo caso dê adeus à competição: “Se eu não voltar, vocês vão precisar refazer rotas”. E ainda desabafou: “A gente está levando daqui, com certeza, muitas amizades de verdade”.

Ao citar os companheiros de confinamento, Gretchen mencionou Ana Paula e Antony e confessou que, no começo, achava que os “Blindados” seriam um casal perigoso, que poderiam se virar contra eles. Mas, logo mudou de opinião: “Foi a coisa mais engraçada que a gente teve [aqui]. A doçura do Antony, esse jeito nordestino que vocês têm e a gente ama”.

‌



Em seguida, Everton foi o homenageado. “Não preciso nem dizer que você ocupou o lugar do doutor Alberto, psicólogo de Esdras, muitas vezes. Ele só não saiu do sério porque você, o tempo todo, esteve do lado dele, compartilhando e ouvindo”.

Não poderia faltar, claro, um agradecimento especial em nome do “mozão”: “Gente, obrigada por tudo que vocês proporcionaram para o meu marido. Ele viveu momentos incríveis aqui dentro, tenho certeza que vai levar para a vida inteira”.

Percebendo a emoção dos casais, Gretchen confessou: “Não quero chorar para não borrar a minha pouca maquiagem. Mas, eu queria ter tempo para de despedir de vocês”. Bia também foi citada na fala e a cantora garantiu: “Sua mãe deve ser muito orgulhosa de você”.

Sem palavras, Esdras tentou colaborar no discurso e afirmou: “Eu, sinceramente, não sei o que dizer”. Mesmo assim, se mostrou muito grato por tudo e ainda pediu desculpas por possíveis atitudes explosivas que teve: “Isso aqui é um aprendizado”.

No final, ao som de muitos aplausos, a artista agradeceu mais uma vez e prometeu: “Vou estar cuidando de vocês de onde eu estiver”.

Percebendo a situação, os “excluídos” do momento afiaram a língua para comentar. “Ela vai ser insuportável se voltar”, previu Carol sobre a artista. Talira, além de concordar, garantiu que vai sustentar o embate e manter a rivalidade viva enquanto permanecer lá.

Eita, parece que o resultado dessa DR vai deixar marcas eternas na competição. Não fique de fora!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Deboche e bate-boca! Veja a reação dos casais após a terceira votação Power Couple

Publicidade 1 / 18 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A terceira votação do Power Couple Brasil abalou as estruturas da Mansão e os casais rendeu muito bate-boca, deboche e estratégias de jogo. Como de costume, os participantes entregaram tudo nas reações aos votos e as rivalidades correram soltas pelo sofá da sala; se liga!