Lucas Selfie recebe o casal eliminado do Power Couple na Cabine de Descompressão desta quinta (5) O bate-papo comandado pelo apresentador vai ao ar no PlayPlus logo após o programa ao vivo na tela da RECORD; não perca! Novidades|Do R7 05/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 18h37 )

Está curtindo os comentários do especialista em realities? Reprodução/PlayPlus

Nesta quinta (5), mais um casal dará adeus ao Power Couple Brasil. Três duplas estão na DR e disputam a preferência do público para seguir no reality: Adriana e Dhomini, Carol e Radamés, e Emilyn e Everton.

Um desses casais sairá do jogo essa noite e vai direto para a Cabine de Descompressão, onde conversa com Lucas Selfie sobre tudo o que está rolando na Mansão mais agitada do Brasil.

A atração, exibida com exclusividade pelo PlayPlus, começa logo após o programa ao vivo na TV, quando Rafa Brites e Felipe Andreoli, anunciarão o casal eliminado.

Nesta sexta (6), a partir das 12h, a dupla que sair do reality participa da Live do Eliminado, também sob o comando de Selfie, para uma entrevista completa cheia de revelações; acompanhe!

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Deboche, acusações e voto inesperado! Confira detalhes da formação da sexta DR do Power Couple

