Saiba quem votou em quem na sexta formação de DR do Power Couple Rolaram tretas, acusações e indicações dobradas na votação Novidades|Do R7 05/06/2025 - 10h42 (Atualizado em 05/06/2025 - 10h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A sexta formação de DR do Power Couple Brasil serviu tudo o que o público queria: barracos, gritaria e climão! Com a Mansão mais dividida do que nunca, foi o momento perfeito para os casais mostrarem de qual lado estão no jogo. Perdeu algum detalhe? Aí vai o resumão!

Iniciando os trabalhos, Rafa Brites e Felipe Andreoli deram os parabéns para Rayanne e Victor, que fizeram o melhor tempo na Prova dos Casais e garantiram imunidade, além dos R$ 20 mil. Em seguida, chamaram Emilyn e Everton para o primeiro banquinho da DR, afinal, eles foram a dupla que mais demorou para concluir o desafio.

A segunda vaga da berlinda foi ocupada por Adriana e Dhomini. Tanto o casal, quanto Tali e Rafa, tinha zerado o saldo e empataram no segundo banquinho. Porém, o montante acumulado na conta conjunta desempatou, e como os jornalistas estavam com mais dinheiro, o comunicador e a corretora seguiram para o julgamento do público.

Ana e Antony abriram as Esferas do Poder e escolheram a opção de dobrar os votos de algum casal. Eles apontaram Carol e Radamés para receber o ‘presente’. Os esportistas receberam três votos, que foram multiplicados por dois, resultando em seis indicações. Carol e Rada ocuparam a última vaga da berlinda.

‌



Antes disso, rolou briga feia entre eles e Ana Paula e Antony, com troca de xingamentos e muita gritaria. Também aconteceu climão com Everton e Cris, quando o participante alegou preconceito da atleta fitness. Ela e Kadu também surpreenderam a todo ao votar em Nat e Eike.

Você pode rever toda a votação clicando aqui!

‌



Veja como votaram os casais:

Curtiu a votação cara a cara? Arte/R7

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Deboche, acusações e voto inesperado! Confira detalhes da formação da sexta DR do Power Couple

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Cheia de afrontes, bate-boca e surpresas, a formação da sexta DR do Power Couple foi para lá de intensa. Nesta quarta (4), a Mansão foi palco de mais uma votação que rendeu de tudo um pouco, até mesmo "traição"; se liga!