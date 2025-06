Márcia Maiô? Fu entra na onda e avisa: ‘Só entendo inteligência de casal’ No comando do quadro especial do Power Couple, a apresentadora entrega tudo no humor Novidades|Do R7 20/06/2025 - 10h41 (Atualizado em 20/06/2025 - 10h41 ) twitter

Você pegou a referência de primeira? Reprodução/RECORD

Alívio cômico das noites tensas de DR no Power Couple, Márcia Fu invade a tela da RECORD todas as quintas-feiras com seu quadro especial cheio de personalidade. Terapeuta de casais assumida, a apresentadora entrega tudo na função de aconselhar os apaixonados com boas doses de humor.

Na quina (19), a apresentadora inovou na referência e se inspirou em Marisa Maiô, personagem fictícia que bombou na web. Trajada na roupa de banho, Márcia assumiu as rédeas do entretenimento e rimou: “Não entendo nada de inteligência artificial, só inteligência de casal”.

No Márcia Terapia, além de ficar cara a cara com o casal eliminado da semana anterior, Fu vai às ruas com o seu divã móvel e conquista ainda mais o público com as piadas que só ela sabe fazer.

Fãs de carteirinha da apresentadora, Felipe Andreoli e Rafa Brites não economizam nas gargalhadas com as “invenções” da ex-peoa e após assistirem à sua performance da vez no comando do quadro, eles não poderiam deixar de repercutir.

“Sempre chocante a sua participação”, brincou o apresentador. Já a loira, fez uma confissão: “Eu amei a Márcia Maiô”.

Confira o quadro na íntegra:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

