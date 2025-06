Maridos reconhecem defeitos que mais incomodam suas esposas na Prova dos Homens Eles encaram escorregador e gangorra no desafio do Power Couple desta segunda (9) Novidades|Do R7 09/06/2025 - 15h08 (Atualizado em 09/06/2025 - 15h08 ) twitter

Será que os maridos vão concluir a prova? Edu Moraes/RECORD

A semana começa agitada no Power Couple Brasil, com as mulheres na Sala de Apostas. Nesta segunda (9), as esposas terão que responder se o marido sabe reconhecer quais são os defeitos dele que mais as irritam.

A Prova dos Homens exigirá agilidade e equilíbrio! Os maridos passarão por um escorregador e por uma gangorra carregando uma bola, e ainda precisarão escolher, dentre vários defeitos listados por elas, quais são os que mais incomodam suas esposas. No final, será feito o “match” entre as respostas do casal.

Cumpre a prova quem acertar determinado número de defeitos dentro do tempo estipulado. Não perca!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade

