Prova dos Casais vai exigir sintonia em um desafio de gols no Power Couple desta quarta (28) Depois da atividade, ainda tem formação da DR ao vivo e revelação das Esferas do Poder Novidades|Do R7 28/05/2025 - 15h17 (Atualizado em 28/05/2025 - 15h17 ) twitter

Não perca o episódio desta quarta (28)! Reprodução/RECORD

Chegou a hora da Prova dos Casais no Power Couple Brasil. Nesta quarta (28), cada dupla precisa trabalhar em conjunto para marcar um determinado número de gols. Os maridos com suas esposas vão escolher quem será o orientador e o orientado no desafio. A missão dos dois é fazer com que aquele que vai receber as coordenadas da jogada encontre as bolas de futebol e faça os gols necessários com o uso de bonecos, no menor tempo possível.

A arena de provas se transforma em um campo de futebol com traves e vários bonecos espalhados, que funcionarão como obstáculos. Quem optar pela função do orientador, ficará na área técnica, passando as informações para seu parceiro de prova. Quem for o orientado, estará sempre posicionado na grande área.

Após conseguir passar os obstáculos, o orientado deve ajustar o boneco mirando em cada um dos gols. Para o boneco “chutar” a bola, o participante precisa pressionar a alavanca que destrava a sua perna. Caso erre o gol, ele deve novamente buscar a bola e repetir o processo até acertar. Vence a prova o casal que conseguir fazer os gols necessários no menor tempo.

E ainda no programa desta quarta, Rafa Brites e Felipe Andreoli vão comandar mais uma formação da DR ao vivo, com direito à revelação das Esferas do Poder e votação cara a cara. Quem sentar no banquinho da DR, corre risco de ser eliminado nesta quinta (29).

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

De ré e sem freio! Confira o resumão da quinta Prova dos Homens do Power Couple

