Prova dos Homens desta terça (3) desafia memória, lógica e concentração dos maridos

Entrando no modo "operárias", as esposas testaram suas habilidades de controle em uma máquina pesada de obras na sexta Prova das Mulheres do Power Couple. Além de precisão, elas precisaram de muito foco e estratégia na corrida contra o tempo para "salvar" o marido. Já que, dessa vez, além de investirem nas amadas, os homens se encarregaram de dar apoio moral em meio a choques elétricos