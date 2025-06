Prova dos Homens testa o nível de organização dos maridos em corrida contra o tempo Desafio desta terca (17) é importante para alavancar o ranking semanal dos casais no Power Couple Novidades|Do R7 17/06/2025 - 16h11 (Atualizado em 17/06/2025 - 16h11 ) twitter

Para quem vai a sua torcida nesse desafio? Edu Moraes/RECORD

Vai dar praia em Itapecerica da Serra? A resposta é sim! Nesta terça (17), a Arena de Provas do Power Couple Brasil entra no clima praiano com direito a churrasco de qualidade. Na disputa, os homens precisam mostrar que, além de serem bons churrasqueiros, também mandam bem no estilo “tetris” (blocos formados por quatro quadrados) — tudo isso contra o relógio.

O objetivo dos maridos é guardar itens de praia em baús que se encaixam entre si. Entre os objetos variados, há de tudo um pouco: toalha de praia, protetor solar, chapéu de sol, óculos escuros, canga, caixa de som portátil, chinelos, máscara de mergulho, prancha de surfe, entre outros.

A esposa inicia a prova dentro do carro, no banco do motorista, incentivando o parceiro. Pelas regras, ela não pode sair do veículo para ajudá-lo nem dar dicas sobre a organização dos itens e das caixas. Próximo à área do marido, estarão os baús ou caixas no formato de tetris que, se montados corretamente, devem formar a embalagem de uma marca patrocinadora do reality. Para isso, os participantes precisam encaixar todos os objetos dentro dessas estruturas.

Em seguida, o marido deve transportá-las para a caçamba do carro. A organização deve ser feita de forma que todas as peças do tetris se encaixem perfeitamente. Para concluir a prova, é necessário colocar todos os blocos corretamente e fechar a caçamba dentro do tempo estipulado pelo desafio.

Cumprirão a prova os maridos que conseguirem montar o tetris completo, formando a imagem de uma das embalagens da marca dentro do prazo previsto.

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

