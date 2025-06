Razão ou emoção? Prova das Mulheres vai balançar corações nesta segunda (16) Esposas terão que acertar assuntos do casal, com temas relacionados à família, trabalho e rotina em geral no Power Couple Novidades|Do R7 16/06/2025 - 15h11 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h11 ) twitter

Será que elas vão garantir bons resultados? Reprodução/Instagram

A semana começa com as esposas em ação no Power Couple Brasil. Na Prova das Mulheres que vai ao ar nesta segunda (16), elas terão que responder em quais situações da vida seus maridos agem com a razão ou com a emoção.

Entre os temas que podem gerar discórdia entre os casais estão: família, futuro, trabalho, trânsito, consumo e relacionamento. Em um desafio que mistura sintonia, foco e agilidade, a esposa estará pendurada por uma corda e deverá pegar o impulso necessário para se balançar até outro ponto da arena de provas.

Durante o trajeto, ela levará uma bola, que deverá ser colocada em cestas que representam a emoção ou a razão.

Depois de todas as escolhas, elas cumprem a missão, e é feita a conferência do gabarito dos maridos com as respostas das esposas. Aquela que acertar todas as opções vence a prova.

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Nova era na Mansão e top 7! Veja o resumão da semana do Power Couple

Dia dos Namorados, barracos armados, adrenalina nas alturas, espiadinha no Love & Dance, eliminação emocionante, top 7 formado e muito mais! Na sétima semana do Power Couple, os casais viveram emoções de sobra e a Mansão pegou fogo. Relembre os destaques dos últimos dias do reality!