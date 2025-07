Top 4! Confira o saldo geral dos casais do Power Couple

Encerrando as atividades do sofá no Power Couple Brasil, a última formação de DR da temporada definiu metade do top 4 da competição. Após momentos de tensão e uma descoberta chocante, Tali, Rafa, Ray e Victor se livraram do sufoco essa semana. Já Nat, Eike, Carol, Radamés, Adriana e Dhomini, disputam a preferência do público para continuar no game; saiba mais!